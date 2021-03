Lahko Mariborčanke ponagajamo favoriziranim Kamničankam?

Odbojkarsko prvenstvo Slovenije se počasi bliža koncu. V obeh konkurencah so ostali le še finala in dvoboja za tretje mesto, za žensko lovoriko se bosta pomerila v zadnjih letih tradicionalna tekmeca Calcit Volley in Nova KBM Branik. Prvo tekmo bosta v Kamniku odigrala danes.

Nazadnje sta se ekipi v finalu pomerili pred tremi leti, pred dvema so mesto Kamničank zasedle igralke GEN-I Volleyja, lani pa zaključnih bojev ni bilo, pred njimi je zveza za prvakinje razglasila Calcit. Tokrat imajo vlogo papirnatih favoritinj Kamničanke, branilke naslova so v rednem delu izgubile le eno tekmo, premagal jih je samo Sip Šempeter.

Na drugi strani so se Mariborčanke skozi sezono lovile, a so jih prerodili novi trener Samo Miklavc, dve tuji igralki in vrnitev Lorene Lorber Fijok po poškodbi.

Calcit Volley in Nova KBM Branik sta od sezone 2008/2009 pobrala vse lovorike, Kamničanke so slavile štirikrat, Mariborčanke, ki imajo skupno sicer že 16 naslovov državnih prvakinj, pa sedemkrat. Calcit Volley je prvi naslov osvojil v sezoni 2009/10. Vsi štirje medsebojni dvoboji letos so se končali z zmagoslavjem odbojkaric Calcita s 3:0, zato so tudi v velikem finalu velike favoritinje.

Druga tekma bo v ponedeljek, 19. marca.

1. DOL, ženske, finale: Prva tekma: Četrtek, 25. marec:

18.00 Calcit Volley - Nova KBM Branik

