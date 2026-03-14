Po branilkah naslova z zmago tudi Kamničanke, Novogoričanke in Radovoljičanke

Za najboljše slovenske ženske odbojkarske ekipe se je začelo četrtfinale državnega prvenstva. Tega so v petek na Štajerskem odprle aktualne državne in pokalne prvakinje, članice OTP banka Branik, ki so s 3:0 v nizih odpravile Krimovke. V soboto so s 3:0 zmagale tudi Kamničanke, ki se za polfinale merijo z Ankarančankami. Članice Gen-I Volleyja so bile s 3:1 boljše od Šempetrank, Radovljičanke pa so s 3:1 zmagale v Kopru.

Odbojkarice OTP Branika so se sprehodile do prve zmage v četrtfinalu končnice državnega prvenstva. Za Ljubljančanke, ki so svoje dosegle že v osmini finala, po katerem so si z zmago nad Formisom za naslednjo sezono zagotovile nastop v elitni konkurenci, so bile državne prvakinje premočan tekmec.

Enakovredno so se z njimi kosale le v tretjem nizu, v katerem je domači trener Žiga Kos ponudil priložnost tudi rezervistkam. Njegove varovanke so se mučile vse do konca niza, na 18. točki sta bili ekipi še izenačeni, pri izidu 22:21 so imele gostje še nekaj upanja, a nato so domače dosegle dve zaporedni točki, drugo zaključno žogo pa je s svojim šestim blokom na tekmi izkoristila Klara Milošič. Foto: Jan Uršič

Calcit Volley z Ankaranom ni imel nobenih težav, Primorke so bile povsem nerazpoložene. Zobe so kazale le do sredine prvega niza, v katerem so celo vodile s 16:13, nato pa popustile, do konca niza so osvojile vsega tri točke. Pravega odpora niso kazale niti v preostalih dveh nizih, tako da so Kamničanke, pri katerih sta bili s 15 oziroma 14 točkami najučinkovitejši Nina Đukić in Neja Čižman.

Več dela so s Šempetrankami so imele igralke GEN-I Volleyja. Po gladko dobljenem, prvem nizu so drugega izgubile, čeprav so imele pri izidu 24:21 tri zaključne žoge. A servisi Tije Šketa Rozman so poskrbele za preobrat. Ta pa je bil le začasen, v tretjem nizu so bile Novogoričanke spet zanesljivo boljše, večjih težav pa niso imele niti v četrtem.

Polona Frelih je dosegla 18 točk, Žana Godec se je izkazala s servisi, prispevala je štiri ase. Pri gostjah se je s 16 točkami izkazala Gabrielle Arretche-Ramos. Novogoričanke so zmagale s 3:1. Foto: CEV

Nekoliko oslabljene Koprčanke, pogrešale so prispevek Naje Kukman, so tekmo slabo začele. V prvem nizu so osvojile vsega 13 točk, a so na to vrnile, v drugem so tekmicam vrnile s podobno mero, dopustile so jim vsega devet točk. V tretjem so na začetku spet pobudo prevzele Radovljičanke. Vodile so že s 17:10, a pred končnico so jih Primorke ujele, celo povedle z 21:20, toda Julija Mohorič in Anja Puckmeister sta poskrbeli za štiri zaporedne točke, slednja je nekaj pozneje postavila tudi piko na i za vodstvo z 2:1. Podoben potek in razplet je imel tudi četrti niz, po zanesljivem vodstvu gostij, so domače izenačile na 20:20, končnica pa je spet pripadla Gorenjkam.

V četi trenerja Tilna Kozamernika sta bili s 17 točkami napadalno najbolj razpoloženi Puckmeister in Klara Dolenc Kregar, prispevali sta 17 točk, pri domačih jih je Nina Lovšin dosegla 14.

Povratne tekme bodo 18. in 19. marca, morebitne tretje pa 21. oz. 22. marca.