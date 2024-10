Vodilne Mariborčanke v pričakovanju najbližjih zasledovalk

Potem ko so odbojkarice sredi tedna odigrale četrti krog državnega prvenstva, je čas za pete tekme nove sezone domačega prvenstva. Edina neporažena ekipa je po sredinem derbiju v Kamniku OTP banka Branik. Mariborčanke, ki so še brez praske, gostijo trenutno drugouvrščene Koprčanke. Tretje Kamničanke se bodo na zmagovito pot poskušale vrniti pri Šempetrankah. Novogoričanke gostijo sosede na lestvici Ankarančanke, zadnjeuvrščene Grosupeljčanke, ki so edine še brez zmage, pa se bodo doma pomerile z novinkami iz Radovljice.