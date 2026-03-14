Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
Sobota,
14. 3. 2026,
19.42

Osveženo pred

42 minut

Natisni članek

odbojka 1 DOL

Sobota, 14. 3. 2026, 19.42

42 minut

1. DOL, moški, osmina finala, prvi tekmi

Kranjčani in Ravenčani povedli v boju za četrtfinale

Merkur Triglav Kranj | Kranjčani so na prvi tekmi osmine finala zmagali s 3:0. | Foto Aleš Oblak

Odbojkarji ekipe Merkur Triglav Kranj, ki so v rednem delu državnega prvenstva zasedli sedmo mesto, so na prvi tekmi osmine finala s 3:0 upravičili vlogo favorita proti Črnučanom, ki so v 1B. DOL osvojili drugo mesto. Koroški predstavnik OK Fužinar Ravne, ki je trikrožno državno prvenstvo zaključil kot osmi, pa je boj za četrtfinale proti odbojkarjem ekipe Špan Brezovica, ki so bili najboljši v 1B. DOL, prav tako odprl z zmago s 3:0. Povratni tekmi osmine finala bosta 18. marca, morebitni tretji tekmi pa 20. oziroma 21. marca.

Pokal CEV: ACH Volley - Fenerbahče
Sportal ACH Volley zanesljivo v polfinale pokala CEV

Ravenčani so se morali z izjemo drugega niza, v katerem so bili zanesljivi, precej potruditi proti najboljši ekipi lige 1B za preostala dva. V prvem so še pri 20:21 zaostajali, nato pa s štirimi zaporednimi točkami obrnili potek.

V drugem so bili prepričljivi in vseskozi večali prednost (25:15), v tretjem pa so gosti za tri točke vodili še pri 19:16, ter za dve pri 20:18. Končnica je nato znova pripadla Korošcem, pri katerih je z 20 točkami izstopal Denis Robida (4 bloki). Pri gostih je Jure Glamočanin dosegel 13 točk.

Tudi Kranjčani so za zmago proti drugouvrščeni zasedbi lige 1B potrebovali tri nize. Potem ko so bili prepričljivi v prvih dveh, v katerih so si hitro priigrali dovolj veliko prednost, so se mučili predvsem z realizacijo v tretjem.

Ob koncu niza so si gosti priigrali eno priložnost za podaljšanje dvoboja pri 27:26, kar sedem pa so jih imeli domači, preden so jo vendarle izkoristili in povedli z 1:0 v zmagah.

Justin Dowdle je za Kranjčane dosegel 18 točk, 12 jih je dodal Uroš Tučen, ki je v statistiko vpisal kar šest blokov. Pri gostih je Toše Efremov zbral 16 točk.

V sredo bosta gostitelja tekem Špan Brezovica in Črnuče, morebitni tretji tekmi pa bosta na Koroškem v petek in v Kranju dan kasneje. Zmagovalec para Fužinar - Brezovica bo v četrtfinalu igral proti ACH Volleyju, boljši iz kranjsko-črnuškega obračuna pa proti Calcitu iz Kamnika.

1. DOL, moški, osmina finala, prvi tekmi

Sobota, 14. marec

Tina Lipicer Samec
Sportal Nekoč ambiciozna na igrišču, danes zahtevna podpredsednica v klubski pisarni
Calcit Volley
Sportal Po branilkah naslova z zmago tudi Kamničanke, Novogoričanke in Radovoljičanke
 
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
