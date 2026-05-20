Sa. B., STA

Sreda,
20. 5. 2026,
13.18

WHO: Globalno tveganje zaradi izbruha ebole ostaja nizko

Ebola, pacient, Berlin | V Nemčiji se je na podlagi ameriške prošnje nemški vladi za pomoč začelo zdravljenje ameriškega zdravnika, ki se je med delom v bolnišnici v DR Kongo okužil z ebolo. | Foto Reuters

V Nemčiji se je na podlagi ameriške prošnje nemški vladi za pomoč začelo zdravljenje ameriškega zdravnika, ki se je med delom v bolnišnici v DR Kongo okužil z ebolo.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ocenjuje, da je tveganje za epidemijo ebole po izbruhu v Demokratični republiki Kongo na regionalni in nacionalni ravni visoko, na globalni ravni pa ostaja nizko, je danes po torkovem zasedanju odbora WHO za izredne razmere v Ženevi povedal prvi mož WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Odbor, ki ga je vodstvo WHO v torek sklicalo zaradi izbruha ebole v DR Kongo, je ocenil še, da merila za razglasitev pandemije za zdaj niso izpolnjena. "Merila za izredne razmere mednarodnega obsega na področju javnega zdravja so izpolnjena, vendar se strinjamo, da trenutno stanje ne izpolnjuje meril za pandemično izredno stanje," je na novinarski konferenci v Ženevi dejala predsednica odbora Lucille Blumberg.

Izbruh se je verjetno začel že pred nekaj meseci

WHO po njenih besedah tudi ne vidi potrebe po omejevanju potovanj. Kot je izpostavila, se virus ebole ne širi z naključnimi stiki ali z izdihanim zrakom, temveč z neposrednim stikom s krvjo in telesnimi tekočinami. Organizacija ocenjuje še, da se je izbruh ebole verjetno začel že pred nekaj meseci, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Dodali so, da je trenutna prednostna naloga prekiniti verigo prenašanja virusa s sledenjem stikom, izolacijo in ustrezno oskrbo vseh potrjenih primerov.

Odzvali so se tudi na kritike ZDA, potem ko je državni sekretar Marco Rubio v torek ocenil, da je WHO prepozno prepoznal nevarnost izbruha ebole. Vodja WHO je danes dejal, da so kritike ZDA glede odziva zdravstvene organizacije na izbruh morda posledica "nerazumevanja mednarodnih zdravstvenih regulacij (IHR) ter odgovornosti in delovanja WHO in drugih organov", navaja AFP.

V Nemčiji se je medtem na podlagi ameriške prošnje nemški vladi za pomoč začelo zdravljenje ameriškega zdravnika, ki se je med delom v bolnišnici v DR Kongo okužil z ebolo, in je bil ponoči sprejet v berlinsko bolnišnico Charite. Je na posebej varovanem izolacijskem oddelku, kamor so ga malo pred 3. uro zjutraj ob policijskem spremstvu pripeljali s posebej opremljenim reševalnim vozilom.

"Zdravniki in medicinske sestre se zdaj osredotočajo na diagnozo in zdravljenje, (...) trenutno ne komentiramo bolnikovega stanja," je po navedbah nemške tiskovne agencije dpa zapisano v skupni izjavi nemškega ministrstva za zdravje in bolnišnice Charite.
