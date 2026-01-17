Sobota, 17. 1. 2026, 8.56
1. DOL za moške, 13. krog
V Tivoliju se bosta pomerila finalista pokala, Mariborčani gostijo derbi kroga
Trinajsti krog odbojkarskega prvenstva se bo začel v Kranju, kjer gostuje Alpacem Kanal. Slovenski prvak ACH Volley bo na domačem terenu pričakal Panvito Pomgrad, s katero se bo konec meseca pomeril v finalu pokala Slovenije. Zanimivo bo v Mariboru, kjer bo gostovala trenutno druga ekipa prvenstva, Calcit Volley. Kamničani imajo na računu eno zmago več od Štajercev. Fužinar se bo doma pomeril s Krko.
1. DOL, moški, 13. krog
Sobota, 17. januar
Lestvica:
