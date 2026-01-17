V Tivoliju se bosta pomerila finalista pokala, Mariborčani gostijo derbi kroga

Trinajsti krog odbojkarskega prvenstva se bo začel v Kranju, kjer gostuje Alpacem Kanal. Slovenski prvak ACH Volley bo na domačem terenu pričakal Panvito Pomgrad, s katero se bo konec meseca pomeril v finalu pokala Slovenije. Zanimivo bo v Mariboru, kjer bo gostovala trenutno druga ekipa prvenstva, Calcit Volley. Kamničani imajo na računu eno zmago več od Štajercev. Fužinar se bo doma pomeril s Krko.