Sobota,
17. 1. 2026,
8.56

i-Vent Maribor Alpacem Kanal Calcit Volley ACH Volley odbojka 1 DOL

1. DOL za moške, 13. krog

V Tivoliju se bosta pomerila finalista pokala, Mariborčani gostijo derbi kroga

ACH Volley | ACH Volley gosti Panvito Pomgrad – kluba se bosta konec meseca pomerila v finalu pokala Slovenije. | Foto Aleš Fevžer

ACH Volley gosti Panvito Pomgrad – kluba se bosta konec meseca pomerila v finalu pokala Slovenije.

Foto: Aleš Fevžer

Trinajsti krog odbojkarskega prvenstva se bo začel v Kranju, kjer gostuje Alpacem Kanal. Slovenski prvak ACH Volley bo na domačem terenu pričakal Panvito Pomgrad, s katero se bo konec meseca pomeril v finalu pokala Slovenije. Zanimivo bo v Mariboru, kjer bo gostovala trenutno druga ekipa prvenstva, Calcit Volley. Kamničani imajo na računu eno zmago več od Štajercev. Fužinar se bo doma pomeril s Krko.

1. DOL, moški, 13. krog

Sobota, 17. januar

Lestvica:

