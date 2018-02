Nova zaušnica za Calcit, Maribor suveren

1. DOL, moški, 16. krog

Kamniški odbojkarji na zadnjih dveh tekmah niso oddali niti niza, tako da so na lestvici pridobili eno mesto, toda gostovanje v Hočah, na katerem so bili brez Primoža Vidmarja, ki ima težave s prstom na roki, se zanje ni začelo najbolje.

Čeprav so imeli v prvem nizu tri zaključne žoge, so se vodstva v nizih veselili domači odbojkarji. V drugem in tretjem nizu so bili Kamničani boljši nasprotnik, toda v četrtem in petem nizu so obakrat zapravili visoko prednost, domov pa so se vrnili le s točko.

Kanalci lovijo že šesto zapored

Salonit bo šesto zaporedno zmago lovil proti Triglavu, ki na drugi zmagi že dolgo ni okusil slasti zmage. Suša traja že pet tekem, vse bolj je v nevarnosti je tudi njegov nastop v skupini za prvaka. Hrabri jih le podatek tudi Hočani ne blestijo.

Panvita bo nove točke lovila v Novi Gorici, ACH Volley pa ta konec tedna počiva, svojo tekmo 16. kroga bo odigral šele 21. februarja.

1. DOL, moški, 16. krog: Petek, 9. februar:

Hoče : Calcit Volley 3:2 (26, -20, -19, 21, 13)

Črnuče : Maribor 1:3 (-14, -23, 25, -13) Sobota, 10. februar:

14.00 GEN-I Volley - Panvita Pomgrad

18.00 Triglav Kranj - Salonit Anhovo Sreda, 21. februar:

ACH Volley - Krka