Pa so jo dočakali tudi Novomeščani

1. DOL, moški, 15. krog

Odbojkarji novomeške Krke so v 15. krogu 1. DOL prišli do prve zmage v tej sezoni. Po zaostanku 0:2 v nizih so pred domačimi gledalci po velikem preobratu s 3:2 premagali Triglav in konkurentom za obstanek sporočili, da ne mislijo kar tako zapustiti elitno druščino.