Ljubitelji kolesarstva nestrpno odštevajo dneve do novega kolesarskega praznika, ki ga napoveduje 122. izvedba slovite francoske enodnevne dirke Pariz-Roubaix to nedeljo, 13. aprila. Organizatorji so v torek na terenu predstavili novosti, ki so jih na trasi vpeljali zaradi želje po večji varnosti. Novi so dva tlakovana odseka in dostop do enega najzahtevnejših delov trase, Arenberškega gozda. Direktor dirke Thierry Gouvenou nestrpno pričakuje krstni nastop prvega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja. "Njegov nasprotnik bo predvsem trasa in zanimivo ga bo spremljati na njej. Petinpetdeset kilometrov vožnje po tlakovcih je velik zalogaj in pričakujemo lahko, da ga bodo res izčrpali," napoveduje nekdanji profesionalni kolesar.

Poglejte, kako je iz avtomobila videti premetavanje po trasi dirke Pariz-Roubaix:

Letošnja, že 122. izvedba kolesarskega spomenika Pariz-Roubaix (259,2 km) ima dva nova tlakovana odseka. Gre za 24. sektor Artres v dolžini 1,3 kilometra in 23. sektor Famars, ki je dolg 1,2 kilometra. Oba sta na začetku tlakovanega dela trase, ki se začenja 163 kilometrov pred ciljem, v kraju Troisvilles.

Začetek novega tlakovanega odseka v Famarsu Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Na 260-kilometrski trasi več kot 55 kilometrov granitnih pasti

Dodatna sektorja granitnih kock bosta skupno število tlakovanih odsekov povečala na 30. Skupaj je to 55,3 kilometra granitnih pasti. Te granitne kocke so precej drugačne kot tiste na Dirki po Flandriji, največji enodnevni belgijski dirki, ki jo je Tadej Pogačar dobil prejšnjo nedeljo, saj so dobesedno razmetane po poljih severne Francije in ne omogočajo nobene logike.

"Razlog za nova sektorja je to, da se zmanjša hitrost kolesarjev in s tem poveča varnost," je v pogovoru za Sportal povedal Guy Mathon, podpredsednik društva Prijatelji dirke Pariz-Roubaix, ki bdi nad urejenostjo tlakovanih odsekov.

Za ureditev tlakovanih sektorjev skrbijo člani društva Prijatelji dirke Pariz-Roubaix, ki smo se jim v torek pridružili na ogledu trase. Foto: Ana Kovač

Sektor Pont Gibus letos praznuje 30. obletnico. Ime je dobil po vzdevku nekdanjega francoskega kolesarja Gilberta Duclosa-Lassalla, ki je bil specialist za enodnevne klasike. Veljal je za enega najboljših francoskih kolesarjev generacije, ki sta ji pripadala tudi Bernard Hinault in Laurent Fignon. Dirkal je med letoma 1977 in 1995. Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Letos brez pomoči živali

"V društvu nas približno 20 skrbi za tlakovce, po vsem svetu pa imamo še okoli 300 članov, ki so naši podporniki," je povedal ter razkril podatek, ki je nekoliko vznejevoljil nekatere fotografe in snemalce na ogledu trase. "Ne, letos pri pripravi trase nismo potrebovali koz, saj ni bilo dovolj trave in ni bilo potrebe po tem. Sektorji so tudi brez tega odlično pripravljeni," je bil ponosen naš sogovornik, ki smo se mu pridružili med ogledom tlakovanih odsekov.

Guy Mathon, podpredsednik društva Prijatelji dirke Pariz-Roubaix, ki bdi nad urejenostjo tlakovanih odsekov. Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Po lanskih kritikah nov dostop do Arenberškega gozda

Dodatna sektorja pa nista edina novost letošnje trase. Organizatorji so se odločili tudi za nov dostop do enega najzahtevnejših tlakovanih sektorjev, Arenberškega gozda (2,3 km), ki naj bi še bolj omejil hitrost kolesarske karavane ob prihodu na omenjeni sektor in poskrbel za večji varnostni vidik.

Potem ko so lani težavo reševali s šikano, ki je naletela na kar precej negodovanja, javno je novost kritiziral tudi lanski zmagovalec Mathieu van der Poel, so se letos odločili za drugačen pristop. Šikano so nadomestili s štirimi desnimi zavoji v zadnjih 600 metrih pred vstopom na sektor Trouée d'Arenberg. Direktor dirke Thierry Gouvenou je prepričan, da bo dostop bolj tekoč, kot je bil lani. "Regija Porte du Hainaut je uredila cesto v skladu s predpisi in na novo preplastila tisti del, ki nas je zadrževal v letu 2024," je pojasnil.

Začetek enega najzahtevnejših sektorjev Arenberški gozd. Odsek je dolg 2,3 kilometra in ocenjen s petimi zvezdicami zahtevnosti, kar je največ. Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Direktor dirke zaradi prisotnosti Pogačarja pričakuje peklenski tempo

Sicer pa se je večina vprašanj na torkovem medijskem srečanju z organizatorji dirke vrtela okoli krstnega (članskega) nastopa prvega kolesarja sveta na Roubaixu. Gouvenou ni skrival, da je bila napoved Pogačarja, da že letos preizkusi svojo formo in srečo na severnem peklu, zanj prijetno presenečenje.

"Iskreno povedano, pričakovali smo, da bo nekega dne prišel na dirko, smo bili pa vseeno nekoliko presenečeni, ko smo izvedeli, da se bo to zgodilo že letos. Sprejeli smo ga z odprtimi rokami. To je nekaj zgodovinskega! Mineva namreč že 34 let, odkar smo na Roubaixu gostili zmagovalca Dirke po Franciji (leta 1991 je nastopil Greg LeMond in osvojil 55. mesto, op. a.)," je bil navdušen direktor dirke, ki je prepričan, da je prihod Pogačarja na tlakovani spektakel poseben trenutek za kolesarstvo.

Direktor dirke Thierry Gouvenou nestrpno pričakuje krstni nastop prvega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja. "Njegov nasprotnik bo predvsem trasa in zanimivo ga bo spremljati na njej. Petinpetdeset kilometrov tlakovcev je velik zalogaj in pričakujemo lahko, da ga bodo res izčrpali," napoveduje. Foto: Ana Kovač

"Petinpetdeset kilometrov tlakovcev ga bo izčrpalo"

"Čutim, da bomo doživeli nekaj, kar bo zaznamovalo zgodovino kolesarstva. Vemo, da je trenutno zelo dominanten na vseh dirkah, ne vemo pa, kako se bo izkazal na dirki Pariz-Roubaix. Njegov nasprotnik bo predvsem trasa in zanimivo ga bo spremljati na njej. Petinpetdeset kilometrov tlakovcev je velik zalogaj in pričakujemo lahko, da ga bodo res izčrpali."

Gouvenou, ki zaradi prisotnosti Pogačarja, ta na dirko prihaja z močno ekipo, pričakuje peklenski tempo, je dodal, da bo v nedeljo zmagal tisti, ki bo najpametnejši, in nujno tisti, ki bo najmočnejši.

Na najbolj spektakularnih odsekih trase Pariz-Roubaix se že od začetka tedna zbirajo navijači. Foto: Ana Kovač Na odseku Templeuve-Moulin-de-Vertain (na 226 km, 0,5 km) Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Organizatorji pričakujejo podoben obisk, kot smo ga prejšnjo nedeljo doživeli na belgijski enodnevni Dirki po Flandriji, navijači z avtodomi pa se ob trasi zbirajo že od začetka tedna.

Dan pred moško dirko bo potekala še ženska preizkušnja. Peta izvedba dirke Pariz-Roubaix Femmes avec Zwift bo imela 148,5 kilometra, enako kot lani. Kolesarke čaka zadnjih 17 granitnih sektorjev moške proge, kar skupno znaša 29,2 kilometra.

Lanski zmagi bosta branila Mathieu van der Poel in svetovna prvakinja Lotte Kopecky.

Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač