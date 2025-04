Bernina Express in jezero Como: počasi čez Alpe, hitro do popolnih spominov

V času, ko vse poteka v naglici, so nekajdnevni izleti ali pa nekoliko podaljšan konec tedna priložnost, da se ustavimo, si vzamemo obljubljeni čas zase, da se ustavimo in tudi vidimo svet okoli sebe. Prava čarobnost se skriva tam, kjer se čas ne ustavi, temveč samo malo umiri. Na vožnji z vlakom, ob dih jemajočih razgledih, spominih, ki se ne ustvarjajo v naglici, temveč v tišini narave in udobju vlaka. In prav v tem duhu je zasnovan tridnevni izlet v organizaciji turistične agencije Nomago – vsebinsko bogat in poln nepozabnih trenutkov.

Čarobnost jezera Como – kjer zgodovina sreča glamur

Jezero Como ni le kulisa iz filmov in razglednic, temveč živa zgodovina, obdana z mesteci, v katerih so svoj mir našli umetniki, aristokrati, igralci in romantiki vseh časov.

Ko se po vožnji z ladjico sprehodiš po obali v Bellagiu, mestecu med dvema rokavoma jezera, razumeš, zakaj je George Clooney ravno tu našel svoj drugi dom.

Plovba po jezeru, ki je vključena v izlet, je več kot le izlet z ladjico – je vstopnica v svet elegance, čudovitih vil, obdanih s cipresami in palmami, ter pogledov na snežno pobeljene vrhove Alp.

Bernina Express – ko Alpe postanejo najlepša razglednica

Osrednji del izleta prinaša pravo doživetje: vožnjo z Bernina Expressom, ki zagotavlja eno najlepših popotovanj z vlakom na svetu. Iskrice v očeh se pojavijo že, ko vlak zapusti italijansko ravnico in zapelje mimo turkiznih jezer in zasneženih vrhov. In vse to lahko opazuješ skozi velika panoramska okna, ki ponujajo razgled kot z razglednice.

Bernina Express: mimo turkiznih jezer do zasneženih vrhov. Foto: Nomago

Bernina Express ni le sredstvo za prevoz – je doživetje samo zase. Ta posebna železniška proga že od leta 1910 povezuje Tirano v Italiji in švicarski St. Moritz. Proga je dolga 144 kilometrov, na poti pa vlak prečka kar 55 predorov in 196 mostov ter viaduktov. Pot traja približno dve uri, v katerih se z višine 429 metrov nad morjem (Tirano) povzpneš vse do 2.253 metrov na prelaz Ospizio Bernina.

Leta 2008 je bila ta železniška trasa vpisana na seznam Unescove svetovne dediščine, saj velja za inženirski biser, ki na harmoničen način povezuje človekovo ustvarjalnost in gorsko pokrajino.

Proga je dolga 144 kilometrov, na poti pa vlak prečka kar 55 predorov in 196 mostov ter viaduktov. Foto: Nomago

Bernina Express je več kot vožnja – je potovanje skozi čas, ki zaradi osupljivih razgledov ostane s teboj še dolgo potem, ko se vlak že ustavi.

Do Švice v spremstvu mondene narave

Vožnja z Bernina Expressom se zaključi v St. Moritzu, prestižnem alpskem letovišču, ki že več kot stoletje velja za sinonim elegance, glamurja in gorske idile.

St. Moritz ni samo kulisa zimske pravljice – čeprav se lahko pohvali, da je bilo dvakrat prizorišče zimskih olimpijskih iger (v letih 1928 in 1948). Mesto ponuja mnogo več: bogato kulturo, umetnost in zgodovino, med vsem tem pa izstopa Segantinijev muzej, posvečen italijanskemu slikarju Giovanniju Segantiniju, ki je navdih iskal prav v švicarskih Alpah.

Zanimivo je, da je bil St. Moritz sprva znan po odkritju mineralnih izvirov že pred tri tisoč leti. Dolga stoletja, dolgo pred razvojem alpskega turizma, je slovel kot poletno zdravilišče, danes pa ga pogosto imenujejo festivalna dvorana Alp, saj združuje harmonično jezersko pokrajino s pogostimi dogodki.

In ta kontrast – od mediteranske ravnice do ledeniškega alpskega sveta – je tisto, zaradi česar Bernina Express ni le vožnja, ampak potovanje med svetovi. Iz vročine palmovih dreves v svet večnega snega – vse v nekaj več kot dveh urah.

Vsak sedež z najboljšo sliko skozi panoramska okna Bernina Expressa. Foto: Nomago

Zadnji dan izleta je rezerviran za Bergamo, eno najlepših, a pogosto spregledanih mest severne Italije. Njegova prava dragocenost je Città Alta – srednjeveško mesto, ki se dviga nad sodobnim delom Bergama. Do tja vozi zgodovinska vzpenjača, ki že od 19. stoletja povezuje spodnje in zgornje mesto.

Zakaj z vlakom?

Ker vlak ne vozi le od točke A do točke B – pelje skozi prostor in zgodbo. Namesto da stojimo v vrstah na letališčih ali iščemo parkirišče v neznanem mestu, sedimo pri miru. Ne potrebujemo navigacije.

Pogled skozi panoramsko okno ponudi več kot le razgled – je povabilo k zbranosti. Z vlakom potujemo bolj prisotno: poslušamo naravo, opazujemo ljudi, govorimo drug z drugim.

Popolna izbira za konec tedna – ali darilo

Nomagov izlet Bernina Express in jezero Como je popoln za par, družino, prijatelje ali kot darilo nekomu, ki si zasluži nekaj posebnega. Organizirano, brez skrbi, a hkrati sproščeno in polno doživetij. V treh dneh se boste naužili narave, zgodovine, kulture in okusa. In to brez dolgih priprav in načrtovanj.

Razgledi ki vzamejo dih – Bernina Express v objemu alpske zelene in ledeniških velikanov. Foto: Nomago

