Entezopatija: prikrit vzrok bolečine v sklepu

Takšna poškodba ne prizadene le sklepa, temveč vpliva tudi na njegovo stabilnost, gibljivost in funkcionalnost, kar se lahko kaže v obliki dolgotrajnih bolečin, okorelosti in težav pri vsakodnevnih gibih. Če entezopatijo pravočasno zdravimo s fizioterapijo, se bolečina lahko popolnoma odpravi in prepreči prehod v kronično stanje. V nasprotnem primeru se lahko pojavijo dolgotrajne težave z gibanjem, vztrajnimi bolečinami ter slabšanjem kakovosti življenja.

Zakaj se pojavi entezopatija?

Entezopatija je vnetno ali degenerativno stanje, ki se razvije na mestu, kjer se tetive pripenjajo na kost. To področje imenujemo enteze in ima pomembno nalogo pri prenosu sil med mišicami in kostmi, zato je vsak dolgotrajen pritisk ali nepravilen gib lahko povod za nastanek težav oz. obrabe. Entezopatija se pojavi, ko so ta tkiva poškodovana zaradi prekomerne uporabe, akutne poškodbe ali okužbe.

Motnja se lahko pojavi v kateremkoli sklepu, kjer delujejo velike mehanske sile, vključno s koleni, kolki, petami, komolci, rameni, zapestji, stopali in hrbtenico.

Entezopatija kot posledica sistemskih bolezni

Čeprav se entezopatija pogosto pojavi kot posledica mehanske preobremenitve, je v nekaterih primerih del širšega vnetnega dogajanja v telesu. Pri določenih sistemskih boleznih vezivnega tkiva se lahko vnetje razširi tudi na področje narastišč tetiv, kar pomeni, da entezopatija ni izolirana motnja, temveč simptom globlje, kompleksnejše bolezni.

Med najpogostejšimi bolezenskimi stanji, ki lahko povzročijo vnetje entez, so revmatoidni artritis, psoriatični artritis, ankilozirajoči spondilitis, sarkoidoza, protin in putika.

Kdo je bolj izpostavljen entezopatiji?

Entezopatija je najpogostejša pri osebah, starejših od 50 let, saj z leti naraste tveganje za degenerativne spremembe v tkivih. Staranje samo po sebi zmanjša elastičnost in odpornost vezivnega tkiva, mehanske obremenitve na entezo pa so lahko bolj škodljive kot pri mlajših.

Poleg starosti so k razvoju entezopatije bolj nagnjeni tudi tisti, ki so izpostavljeni ponavljajočim se obremenitvam določenega sklepa – to velja tako za določena delovna okolja kot tudi za ljudi, ki imajo že obstoječe vnetne bolezni vezivnega tkiva.

Če entezopatije ne zdravimo ustrezno, se lahko vnetje razširi in vodi v kronično entezopatijo, ki zahteva daljši in bolj intenziven rehabilitacijski proces. Zaradi tega sta zgodnje prepoznavanje simptomov in pravočasna fizioterapevtska obravnava ključna za uspešno okrevanje.

Kako prepoznamo simptome entezopatije?

Najpogosteje se pojavi lokalizirana bolečina na mestu, kjer se tetiva prirašča na kost, v kateri zaradi vnetja postane vsak gib ali pritisk boleč. Bolečina je pogosto prisotna ob dotiku prizadetega območja ali pri obremenitvah, ki vključujejo prizadeti sklep. Značilno je, da bolečina ni vezana zgolj na gibanje, v resnejših primerih je lahko prisotna tudi v mirovanju.

Bolniki pogosto poročajo o okorelosti in bolečinah v sklepih. Sklep je lahko otekel, še posebej, kadar je entezopatija prisotna v predelu stopal ali nog, kjer oteklina dodatno ovira gibanje in obremenitev.

Ker je entezopatija lahko del širšega vnetnega procesa, se bolečinam pogosto pridružijo tudi simptomi osnovne bolezni, kot so artritis hrbtenice, avtoimunska bolezen ali putika. Zadnja je primer vrste artritisa, pri kateri se v sklepih in ob njih odlagajo kristali sečne kisline. Ti kristali lahko povzročijo vnetje narastišč tetiv, zato so lahko pri ljudeh s putiko entezopatije pogoste, predvsem v predelu stopal in prstov na nogah.

Čeprav se simptomi razlikujejo glede na to, katero entezo prizadene vnetje, so skupni imenovalci vedno bolečina, togost in omejena funkcija prizadetega sklepa. Ravno zato je zgodnje prepoznavanje ključnega pomena za učinkovito rehabilitacijo in preprečevanje prehoda v kronično obliko entezopatije.

Različne vrste entezopatije glede na prizadeto mesto

Bolezenske spremembe se najpogosteje pojavijo na predelih, ki so izpostavljeni večjim mehanskim obremenitvam. Vrsta entezopatije je zato opredeljena predvsem glede na lokacijo prizadetega narastišča.

Trohanterna entezopatija ali entezopatija kolka

Pri entezopatiji kolka gre pogosto za vnetje narastišča tetive ob zunanjem robu kolčnega sklepa, kjer se prirašča širok pas vezivnega tkiva, imenovan iliotibialni trakt. Ta oblika entezopatije je lahko povezana s spondiloartritisom, ki povzroča bolečine v križu in kolku, pogosto pa jo vidimo tudi pri ljudeh, ki so dolgotrajno telesno aktivni, na primer pri tekačih.

Entezopatija kolena

Ena pogostih oblik entezopatije je vnetje patelarne tetive, znane tudi kot skakalčevo koleno. Gre za stanje, povezano s prekomerno obremenitvijo kolenskega sklepa. Bolečina je izrazitejša med telesno aktivnostjo, lahko pa se pojavi tudi pri vsakodnevnih opravilih, kot sta vstajanje s stola ali hoja po stopnicah.

Entezopatija gležnja in stopala

Pri entezopatiji na področju gležnja je najpogosteje prizadeto mesto, kjer se Ahilova tetiva pripenja na petnico. Bolečina se pojavi pri gibanju stopala, stanju na prstih ali ob odrivanju od podlage, kot je tek. Vnetje se lahko razvije tudi na plantarni fasciji, ki poteka pod stopalnim lokom. V tem primeru se bolečina občuti v predelu pete ali vzdolž stopalnega loka, še posebej med hojo ali obremenjevanjem stopala.

Vsaka vrsta entezopatije zahteva natančno diagnostiko in prilagojeno rehabilitacijo, saj se lahko simptomi in obremenitve posameznega sklepa močno razlikujejo. V kliniki Medicofit se pri zdravljenju posamezne oblike entezopatije upoštevajo tako lokacija poškodbe, resnost vnetja kot tudi morebitne pridružene bolezni, kot so artritis ali sistemska vnetja.

Kako odpraviti bolečine?

Zdravljenje entezopatije se osredotoča na zmanjšanje bolečine, odpravo vnetja ter ponovno vzpostavitev gibljivosti in stabilnosti prizadetega sklepa. V kliniki Medicofit izvajajo celovit in sodoben pristop, ki temelji na individualno prilagojenih fizioterapevtskih postopkih in specializirani rehabilitaciji s poudarkom na odpravi vzroka težave – ne le simptomov.

Osnova zdravljenja je fizioterapija, katere glavni cilj je razbremenitev in krepitev mišic okoli prizadetega narastišča tetive. S tem se zmanjša mehanski pritisk na vneto območje in izboljša funkcionalnost sklepa. Ključno vlogo igra tudi povečanje gibljivosti, saj togost pogosto spremlja entezopatijo in dodatno obremenjuje oboleli sklep.

V terapevtskem procesu se uporablja tudi manualna terapija, kjer z različnimi tehnikami, kot sta mobilizacija in manipulacija sklepov, sproščajo napete mišice, izboljšajo gibljivost in zmanjšajo lokalno vnetje.

V kliniki Medicofit uporabljajo tudi vrsto najsodobnejših terapij, ki bistveno pospešijo okrevanje. Med najpogosteje uporabljenimi so: terapija TECAR Wintecare ,

terapija Summus laser ,

diamagnetoterapija PERISO ,

HiTop elektroterapija.

Poleg pasivnih terapij se izvaja tudi ciljno usmerjena vadba, ki vključuje raztezne in krepilne vaje za stabilizacijo trupa in hrbta. Krepitev teh mišičnih skupin bistveno pripomore k razbremenitvi prizadetih narastišč tetiv in zmanjšanju možnosti za ponovitev težav.

Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja entezopatije

Kliniko Medicofit je zaradi bolečin v levem glutealnem predelu obiskala 59-letna Darinka. K specialistu fizioterapije jo je napotil ortoped, ki je opozoril na možnost entezopatije mišice tensor fasciae latae.

Gospa že dve leti aktivno sodeluje s kineziologom, bolečina pa se ji je prvič pojavila pred štirimi meseci, po eni izmed vadb. Bolečina se ji je po navadi pojavila po vadbi, med samo vadbo pa ni imela težav. Neprijetne občutke sta sprožili še hoja po stopnicah navzdol in stoja na eni nogi.

Klinični pregled je razkril povečano mišično napetost glutealne muskulature levostransko ter palpatorno občutljivo paravertebralno muskulaturo. Za izredno občutljiv se je izkazal še levi sakro-iliakalni sklep. Gibljivost hrbtenice kot tudi kolčnega sklepa sta bili normalni in nista izzvali simptomov. Meritve mišične moči obkolčne muskulature so nakazale na pomanjkljivo moč glede na pričakovane vrednosti.

V sklopu zdravljenja je bila izvedena celostna 12-tedenska rehabilitacija stanja, ki je v prvi fazi vključevala laser in TECAR terapijo za zmanjšanje akutne bolečine ter specialne manualne tehnike za sproščanje prenapete muskulature. Simptomatika se je umirila že po šestih terapijah. V skladu s tem se je pričelo s postopnim vpeljevanjem osnovnih vaj za krepitev glutealne muskulature in globokih stabilizatorjev trupa.

Prehod na kineziološko zdravljenje se je pričel v sedmem tednu zdravljenja. Cilji kineziološke obravnave so vključevali nadaljnjo krepitev glutealne muskulature za doseganje normativov mišične moči, izboljšanje proprioceptivnih sposobnosti ter postopno vračanje k izvajanju naprednih gibalnih vzorcev.

Ob koncu zdravljenja je bila gospa Darinka pripravljena na vrnitev k redni funkcionalni vadbi brez bolečin, saj gibanje več ni povzročalo bolečin, prav tako pa je bila moč ključnih mišičnih skupin neprimerno boljša kar bo gospe dolgoročno omogočilo užitek v gibanju. Na zadnji obravnavi je specialist opozoril še na ključne podrobnosti pri dolgoročnem vzdrževanju stanja.

Kako si lahko pomagate sami?

Pri blažjih oblikah entezopatije si lahko do določene mere pomagate tudi sami – z ustreznimi prilagoditvami vsakodnevnih navad in razbremenitvijo prizadetega območja. Zlasti pri entezopatijah na stopalih ali peti so lahko v pomoč ortopedski pripomočki, kot so vložki za pete, ki mehansko razbremenijo prizadeto območje in zmanjšajo bolečino.

Pomembno je tudi, da se izogibate dejavnostim, ki povečujejo neprimerne obremenitve sklepov. Ljudje z entezopatijo bi se morali začasno odpovedati teku in vajam z visoko obremenitvijo, saj te aktivnosti lahko dodatno poslabšajo vnetje in podaljšajo čas okrevanja.

Katere gibalne vzorce in vaje je priporočljivo opustiti ter kako jih nadomestiti, vam ob prvem obisku natančno pojasni fizioterapevt v kliniki Medicofit. Njihov celostni pristop omogoča, da se entezopatija zdravi brez operacije, z visoko uspešnostjo in dolgoročnim učinkom. Okrevanje je hitrejše, kadar se zdravljenje začne zgodaj, ko so simptomi še obvladljivi, zato je pravočasna fizioterapevtska obravnava ključna za uspešno rehabilitacijo.