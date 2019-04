Zvezdnik Liverpoola opozarja: To bi bila ogromna napaka

Danes se bosta v uvodni četrtfinalni tekmi lige prvakov ob 21. uri pomerila Liverpool in Porto. Ples kroglic je nekdanja evropska prvaka v izločilnem delu lige prvakov združil že drugo sezono zapored. Otočani so lani ponižali Portugalce. V gosteh so zmagali kar s 5:0, pod tri zadetke pa se je podpisal Sadio Mane, ki pa poskuša na omenjeno tekmo čim prej pozabiti. In to z velikim razlogom.

Verjetni začetni postavi: Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Milner; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané

Odsotni: Gomez (poškodba), Oxlade-Chamberlain (poškodba), Robertson (kazen)

Vprašljivi: Lallana, Matip, Van Dijk, Wijnaldum Porto: Casillas; Maxi, Felipe, Militão, Alex Telles; Danilo, Otávio, Corona; Brahimi, Marega, Soares

Odsotna: Herrera (kazen), Pepe (kazen)

Vprašljiv: Alex Telles

Kar se je zgodilo lani, je že preteklost

Senegalec je v prvi tekmi osmine finala lige prvakov v sezoni 2017/18 proti Portu dosegel hat-trick! Foto: Reuters Zgodilo se je na praznik zaljubljencev. Ko je Liverpool 14. februarja 2018 gostoval na Zmajevem stadionu v Portu, si ni niti v najlepših sanjah predstavljal, da se bo v Anglijo vrnil z nenadejano izdatno zmago. V mreži portugalskega velikana je počila glasna rdeča petarda. Kloppova četa je utišala Dragao in zmagala s 5:0.

Tri zadetke je dosegel Sadio Mane, na seznamu strelcev sta se znašla tudi Mohamed Salah in Roberto Firmino. Porto, ki je do takrat v sezoni 2017/18 izgubil le dve tekmi, je bil nemočen kot že dolgo ne, Liverpool pa je proslavljal prvo zmago v izločilnem delu lige prvakov po devetih letih. Podala mu je tak zagon, da se je pozneje prebil vse do velikega finala, kjer je ostal praznih rok proti Realu.

''To je bil eden najlepših večerov v moji karieri. Izjemno je igrati v ligi prvakov. A to, kar se je zgodilo lani, je že preteklost. Na to tekmo nas vežejo lepi spomini, a je Porto zdaj bistveno močnejši in ima dobro ekipo. Tekmec bo zelo motiviran. Če bi se preveč zanašali na tisto, kar nam je uspelo lani, bi bila to ena izmed največjih možnih napak. Lanska tekma je že preteklost. Moramo jo čim prej pozabiti in se osredotočiti na to, kar nas čaka danes. Tako trenerji kot igralci se zavedamo, da nas čaka boljši Porto kot lani,'' je v pogovoru za uradno stran Uefe poudaril Senegalec.

Rdeči v tej sezoni ostajajo v igri za dve lovoriki. V angleškem prvenstvu imajo s tekmo več dve točki prednosti pred Manchester Cityjem. Foto: Reuters

Prvi po Owenu Afričan se je lani na praznik zaljubljencev znesel nad obrambo Porta in vpisal v klubsko zgodovino. Postal je šele drugi nogometaš Liverpoola, ki je na evropskem gostovanju dosegel tri zadetke. Prvi je bil Michael Owen, ki mu je to uspelo dvakrat. Leta 2001 proti finski Haki, leto dni pozneje proti Spartaku iz Moskve.

Portugalec ne razmišlja o maščevanju

Nogometaši Porta so v ponedeljek opravili uraden trening na Anfieldu. Foto: Reuters Kako pa pred ponovnim snidenjem z Liverpoolom razmišlja trener Porta Sergio Conceicao? Ponovno se bo nameril na stanovskega kolega Jürgena Kloppa, ki je lani z zmago 5:0 v Portu poskrbel za najhujši domači evropski poraz nekdanjega kluba Zlatka Zahovića in Mirana Pavlina vseh časov. Se bo poskušal portugalski trener maščevati Liverpoolu za lansko ponižanje?

"Ne. Ni govora o maščevanju. To bo nogometna tekma. Vse tekme imajo svojo zgodovino, a ne more niti ena tekma spremeniti vrednosti naše ekipe. Kar se je zgodilo lani, se je zgodilo lani. Konec zgodbe," je nekdanji portugalski reprezentant nejevoljen, ker mora vse od žreba četrtfinala dalje odgovarjati na vprašanje o tem, ali se namerava maščevati Kloppu za lansko bolečo klofuto.

"Ne maram izgubljati, zlasti doma. A s tem ne smemo biti obsedeni. Negativna razmišljanja so že preteklost. Vrednost ekip se ne meri na podlagi zgolj ene tekme," odgovarja Conceicao pred gostovanjem v Liverpoolu, kjer niso izbranci Jürgena Kloppa izgubili domače tekme vse od septembra.

Casillas zadržal mrežo nedotaknjeno

Porto je v osmini finala lige prvakov prekrižal načrte Romi. Foto: Reuters Lani se je povratni dvoboj osmine finala lige prvakov na Anfieldu končal brez zadetkov (0:0), kar nogometne javnosti ni začudilo, saj je bil potnik v četrtfinale po rekordni zmagi Liverpoola na Portugalskem odločen že po prvi tekmi. Porto je v Evropi gostoval na angleških tleh že 19-krat, še vedno pa ni dočakal zmage. Le trikrat je ostal nepremagan, drugače pa nanizal zgolj poraze.

"Nihče si ni želel Liverpoola na žrebu. A vseeno sem prepričan, da ga lahko premagamo," ostaja optimist, zvezni igralec Danilo pa dodaja: "Ne bom vam razkril slabosti v ekipi Liverpoola, saj jih bomo poskušali izkoristiti prek naše strategije. Želimo presenetiti Liverpool," napoveduje 27-letni Portugalec.

Španec Iker Casillas je 6. marca 2018 ohranil mrežo nedotaknjeno v Liverpoolu. Jo lahko tudi danes? Foto: Reuters

Prepričan je, da bo letošnji obračun med nekdanjima evropskima prvakoma veliko bolj izenačen kot je bil lani. Optimizem Porta dviga tudi podatek, da bo tokrat branil Iker Casillas. Legendarni španski vratar je lani visok poraz Porta proti Liverpoolu spremljal s klopi za rezervne igralce. Na povratni tekmi je stopil med vratnici in na Anfieldu ohranil mrežo nedotaknjeno …