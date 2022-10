To bi bila skupina in pol! Slovenija za Euro 2024 proti Hrvaški in Srbiji?

Selektorju Matjažu Keku se je po zadnjih predstavah Slovenije (domača zmaga nad Norveško in remi proti Švedski v gosteh) na obraz vrnil nasmešek, na katerem ne gre prezreti ponosa in zadovoljstva, saj je po večletnem iskanju in nihanju reprezentančnih rezultatov sestavil ekipo, s katero bi lahko v naslednjem ciklusu meril zelo visoko.

Slovenska nogometna reprezentanca se je v kvalifikacijah za največja tekmovanja in v ligi narodov od leta 1994 pomerila z 38 različnimi izbranimi vrstami. Če bi ji v nedeljo, ko bo v Frankfurtu potekal žreb kvalifikacijskih skupin za Euro 2024, ples kroglic postregel s tekmeci, s katerimi se je največkrat srečevala v preteklosti, bi se Kekova četa znašla v skupini, ki bi jo zaradi prav posebnega rivalstva med Hrvaško in Srbijo z zanimanjem spremljal ves svet!

Na naslednjem evropskem prvenstvu, ki ga bo leta 2024 gostila Nemčija, bo nastopilo 24 reprezentanc. To je slaba polovica vseh članic evropske nogometne družine (55). V kvalifikacijah se jih bo predstavilo manj, le 53. Nemčija si je kot gostiteljica izbrala privilegij, da ima že zagotovljen nastop na tekmovanju, čeprav ji je Evropska nogometna zveza (Uefa) ponudila tudi možnost, da nastopi v kvalifikacijah in s tem ohranja adrenalin, povezan z rezultatskim imperativom.

Direktor organizacijskega odbora EP 2024 Philipp Lahm in predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin bosta imela na Euru še kako pomembno vlogo. Foto: Guliverimage

Nemci so se odločili drugače, v kvalifikacijah, ki znajo biti zelo nepredvidljive, kar občutijo na svojih prstih tudi nogometne velesile. Tudi Rusije ne bo do nadaljnjega zaradi vojaškega napada na Ukrajino ne sme sodelovati na tekmovanjih pod okriljem največjih nogometnih zvez. Tako Uefe kot tudi Fife.

Kakovostne jakostne skupine za žreb kvalifikacij za EP 2024:

Boben 1: Hrvaška, Italija, Nizozemska, Španija (vse štiri v skupini s petimi), Belgija, Danska, Madžarska, Poljska, Portugalska, Švica

Boben 2: Anglija, Avstrija, BiH, Češka, Finska, Francija, Izrael, Srbija, Škotska, Wales

Boben 3: Albanija, Armenija, Črna gora, Irska, Islandija, Norveška, Romunija, Slovenija, Švedska, Ukrajina

Boben 4: Azerbajdžan, Bolgarija, Ferski otoki, Grčija, Gruzija, Kazahstan, Kosovo, Luksemburg, Severna Makedonija, Turčija

Boben 5: Belorusija, Ciper, Estonija, Gibraltar, Latvija, Litva, Malta, Moldavija, Severna Irska, Slovaška

Boben 6: Andora, Liechtenstein, San Marino

Slovenija nazadnje na velikem tekmovanju leta 2010

Nogometna evforija se je v Sloveniji prebudila in zganila. Pognal jo je fenomen Benjamina Šeška, enega najbolj opevanih najstnikov, kar jih ponuja nogometna Evropa, dober trenutek pa velja po novembrskih prijateljskih tekmah z Romunijo in Črno goro pretopiti v uspešen kvalifikacijski ciklus za Euro 2024. Foto: Guliverimage Kvalifikacije Euro 2024 sestavlja deset skupin, sedem s petimi in tri s šestimi udeleženci. Štirje zmagovalci skupine lige A v ligi narodov (Hrvaška, Italija, Nizozemska in Španija) se bodo znašli v skupini s petimi udeleženci, saj jih junija 2023 čaka zaključni turnir lige narodov. Slovenija se tako ne more pomeriti z devetimi tekmicami, ki se podobno kot Kekova četa nahajajo v tretjem kakovostnem bobnu. To so Albanija, Armenija, Črna gora, Irska, Islandija, Norveška, Romunija, Švedska in Ukrajina.

Slovenija si bo skušala kot ena izmed 53 sodelujočih reprezentanc v kvalifikacijah zagotoviti prvi nastop na velikem tekmovanju po sušnih 14 letih. Nazadnje je namreč dežela, ki leži na sončni strani Alp in je polna športnih fenomenov tako v ekipnih kot tudi individualnih športih, na velikem nogometnem tekmovanju nastopila leta 2010. Takrat jo je na jugu Afrike na svetovnem prvenstvu vodil prav selektor Matjaž Kek, edini poleg Srečka Katanca, ki je okusil čast vodenja domovine na velikem tekmovanju.

Kek se bo kot del slovenske delegacije skupaj s predsednikom Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenkom Mijatovićem v nedeljo odpravil v sejmiščno dvorano v Frankfurtu, kjer bo zbrana evropska nogometna smetana na čelu s predsednikom Aleksandrom Čeferinom. Ta bo leta 2024 na Olimpijskem stadionu v Berlinu okronal evropskega prvaka. Naslov bo branila Italija, če si bodo slovenski sosedi v kvalifikacijah priigrali nastop na Euru 2024, med možnimi tekmeci, s katerimi bi se lahko Azzurri spoprijeli v kvalifikacijski skupini, je tudi Slovenija. Italija namreč spada v najvišji, prvi kakovostni boben, Slovenija pa v tretjega.

Euro 2024 bo potekalo med 14. junijem in 14. julijem 2024 v desetih nemških mestih. Finale bo v Berlinu, polfinala v Dortmundu in Münchnu, igralo pa se bo tudi v Gelsenkirchnu, Frankfurtu, Stuttgartu, Hamburgu, Düsseldorfu, Kölnu in Leipzigu. Foto: Guliverimage

Slovenska reprezentanca je v zgodovini sodelovala v 14 kvalifikacijskih ciklusih (EP: 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 in 2020, SP: 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022) ter treh izvedbah lige narodov (2018, 2020 in 2022). Pomerila se je proti 38 različnim reprezentancam, še nikoli pa se ni za točke udarila s 16 izbranimi vrstami.

Slovenski tekmeci v dozdajšnjih kvalifikacijah in ligi narodov:

Tekmec Slovenije Vrsta tekmovanja Norveška 5 EP 2000, SP 2006, SP 2014, LN 2018, LN 2022 Ciper 4 EP 2004, SP 2014, LN 2018, SP 2022 Hrvaška 4 EP 1996, SP 1998, EP 2004*, SP 2022 Albanija 3 EP 2000, EP 2008, SP 2014 Estonija 3 EP 1996, EP 2012, EP 2016 Grčija 3 SP 1998, EP 2000, LN 2020 Italija 3 EP 1996, SP 2006, EP 2012 Litva 3 EP 1996, EP 2016, SP 2018 Malta 3 EP 2004, SP 2018, SP 2022 Rusija 3 SP 2002, SP 2010*, SP 2022 Slovaška 3 SP 2010, SP 2018, SP 2022 Srbija 3 SP 2002, EP 2012, LN 2022 Švica 3 SP 2002, SP 2014, EP 2016 Ukrajina 3 EP 1996, EP 2000*, EP 2016* Anglija 2 EP 2016, SP 2018 Belorusija 2 SP 2006, EP 2008 Bolgarija 2 EP 2008, LN 2018 Ferski otoki 2 SP 2002, EP 2012 Izrael 2 EP 2004, EP 2020 Latvija 2 EP 2000, EP 2020 Luksemburg 2 SP 2002, EP 2008 Moldavija 2 SP 2006, LN 2020 Poljska 2 SP 2010, EP 2020 Romunija 2 SP 2002*, EP 2008 San Marino 2 SP 2010, EP 2016 Severna Irska 2 SP 2010, EP 2012 Škotska 2 SP 2006, SP 2018 Avstrija 1 EP 2020 BiH 1 SP 1998 Češka 1 SP 2010 Danska 1 SP 1998 Francija 1 EP 2004 Gruzija 1 EP 2000 Islandija 1 SP 2014 Kosovo 1 LN 2020 Nizozemska 1 EP 2008 Severna Makedonija 1 EP 2020 Švedska 1 LN 2022

* v dodatnih kvalifikacijah za veliko tekmovanje

Proti Hrvatom iz prvega in Srbom iz drugega bobna?

Slovenija se je s Hrvaško nazadnje pomerila letos na prijateljski tekmi v Katarju (1:1), lani pa je vpisala zmago v Stožicah (1:0) in poraz v Splitu (0:3). Foto: Grega Valančič/Sportida Če bi se ponovila zgodovina in bi slovensko reprezentanco žreb združil s tekmeci, s katerimi se je v preteklosti srečevala najbolj pogosto, bi se Slovenija znašla v skupini, v kateri ji zagotovo ne bi bilo dolgčas. Združevala bi zvezdnike svetovnega slovesa, južnoslovanski, balkanski in sredozemski temperament. To bi bila skupina, v kateri bi bile še svetovna podprvakinja Hrvaška (s Slovenijo se je v dozdajšnjih kvalifikacijah srečala že štirikrat), letošnja udeleženka SP 2022 Srbija (s Slovenijo se je srečala trikrat, v kvalifikacijah za SP 2002 še kot ZR Jugoslavija), Grčija (trikrat) in Ciper (štirikrat).

Večkrat so se slovenski nogometaši v kvalifikacijah oziroma ligi narodov srečevali le še z letošnjimi znanci iz lige narodov Norvežani (petkrat), ki pa bodo podobno kot Slovenija pričakali nedeljski žreb v tretjem kakovostnem bobnu, tako da se prihodnje leto ne bodo mogli še enkrat pomeriti s Kekovo četo. Podobno velja poleg Norveške še za Albanijo, Armenijo, Črno goro, Irsko, Islandijo, Romunijo, Švedsko in Ukrajino.

Slovenija se je pomerila proti mnogim največjim nogometašem na svetu, proti Portugalski s Cristianom Ronaldom pa še nikoli. Foto: Guliverimage

Če bi obrnili statistiko in izbrali kvalifikacijsko skupino za Euro 2024 z izbranimi vrstami, s katerimi se Slovenija ni še nikoli pomerila v kvalifikacijah ali ligi narodov, bi imeli izbranci Matjaža Keka prihodnje leto opravka z Belgijo (Madžarsko, Portugalsko, Španijo), Finsko (Walesom), Azerbajdžanom (Kazahstanom, Turčijo), Gibraltarjem in Andoro (Liechtensteinom).

Izjeme pri žrebu kvalifikacijskih skupin za EP 2024: Zaradi političnih razlogov in da bi se izognili tekmam visokega tveganja, se v isti skupini ne smejo znajti Armenija/Azerbajdžan, Belorusija/Ukrajina, Gibraltar/Španija, Kosovo/BiH in Kosovo/Srbija.

Zaradi zimskih pogojev, ki v nekaterih deželah povzročajo več težav pri prirejanju nogometnih tekem, sta lahko v vsaki skupini le dva izmed osmih "severnih" udeležencev (Belorusija, Estonija, Ferski otoki, Finska, Islandija, Latvija, Litva, Norveška).

Da bi se izognili daljšim potovanjem, se lahko Azerbajdžan pomeri v skupini le z enim izmed naštetih morebitnih tekmecev (Gibraltar, Islandija in Portugalska), podobno velja za Islandijo v primeru s Ciprom, Gruzijo in Izraelom ter s Kazahstanom (Andora, Anglija, Francija, Gibraltar, Irska, Islandija, Malta, Portugalska, Severna Irska, Škotska, Španija, Wales).

Slovenija se je v 28-letni zgodovini, odkar igra kvalifikacijske dvoboje za največja tekmovanja (tudi ligo narodov), pomerila z 38 različnimi tekmeci. S 16 reprezentancami se še ni srečala. Če upoštevamo tudi prijateljske tekme, se Slovenija v obdobju državne samostojnosti, torej v treh desetletjih, odkar lahko igra uradne mednarodne tekme, še ni pomerila s člansko reprezentanco Andore, Armenije, Irske, Kazahstana, Liechtensteina in Portugalske. Torej s šestimi članicami Evrope.

S kom se Slovenija še ni pomerila v kvalifikacijah ali ligi narodov (16): Andora, Armenija, Azerbajdžan, Belgija, Črna gora, Finska, Gibraltar, Irska, Kazahstan, Liechtenstein, Madžarska, Nemčija, Portugalska, Španija, Turčija, Wales

Slovenija se bo skušala izogniti dvema velesilama

Kvalifikacije se bodo začele 23. marca 2023, končale pa 26. marca 2024, nastopalo bo 53 članic Uefe. Dodatne kvalifikacije, te bodo potekale v obliki treh zaključnih turnirjev, bodo od 21. do 26. marca 2024. Foto: Guliverimage Žreb v Frankfurtu lahko sicer Sloveniji zagotovi marsikaj. Med drugim še kako atraktivno, a tudi zahtevno skupino. Takšno bi denimo sestavljala skupina z Italijo, Francijo, Slovenijo, Turčijo in Slovaško. Dosti drugačna ne bi bila skupina s Španijo, Anglijo (tako Francija in Anglija sta zaradi slabših rezultatov v letošnji ligi narodov uvrščena šele v drugi kakovostni boben, tako da bosta najmanj želena kandidata v očeh večine tekmecev), Slovenijo, Grčijo in Severno Irsko.

Po drugi strani bi lahko Slovenija s pomočjo sreče ujela skupino z veliko manj zvenečimi imeni, ki bi ji na igrišču lahko predstavljala manj preglavic od priznanih evropskih velesil. Tako bi se lahko Slovenija npr. znašla v skupini z Madžarsko, Izraelom, Ferskimi otoki, Gibraltarjem in Andoro ali pa morda v tisti z Poljsko, Finsko, Luksemburgom, Malto in San Marinom.

Ples kroglic bo pester, dejavnik sreče pa še kako pomemben, če se bo želela Slovenija izogniti dvema resničnima nogometnima velesilama, ob katerih bi imela manjše možnosti za preboj na Euro 2024. Iz vsake kvalifikacijske skupine namreč na Euro 2024 potujeta dve najboljši reprezentanci.

Če je naletela na svetovnega ali evropskega prvaka, je ...

Še vsakič, ko je Slovenija nastopila na največjem tekmovanju, ni imela v kvalifikacijski skupini nobenega evropskega velikana najvišje stopnje, ampak ji je ples kroglic namenil drugačne tekmece. V kvalifikacijah za EP 2000 je tako izmed najboljših denimo imela v skupini Norveško in Grčijo, za SP 2002 Rusijo, ZR Jugoslavijo in Švico, za SP 2010 pa Poljsko, Slovaško in Češko.

Slovenija je v zadnjih šestih kvalifikacijskih ciklusih (EP 2012, SP 2014, EP 2016, SP 2018, EP 2020 in SP 2022) zaman čakala na preboj na veliko tekmovanje. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Vedno, ko so slovenski nogometaši tekmovali v skupini, kjer je bil denimo nekdanji svetovni ali pa evropski prvak (kvalifikacije za EP 1996 – Italija, SP 1998 – Danska, EP 2004 – Francija, SP 2006 – Italija, EP 2008 – Nizozemska, EP 2012 – Italija, EP 2016 – Anglija in SP 2018 – Anglija), Slovenija ni nastopila na zaključnem turnirju. Uspelo ji ni tudi v treh kvalifikacijskih ciklusih, ko je pristala v skupini z manj atraktivnimi tekmeci (SP 2014 – Švica, Islandija, Norveška, Albanija in Ciper, EP 2020 – Poljska, Avstrija, Izrael, Severna Makedonija in Latvija ter SP 2022 – Hrvaška, Rusija, Slovaška, Ciper).

Slovenija bi bila lahko v primeru, če bo neuspešna v kvalifikacijskem ciklusu za Euro 2024, deležna tudi popravnega izpita v obliki dodatnih kvalifikacij. Več o njem je pojasnjeno tukaj, s tretjim mestom v nedavno končani skupini B4 lige narodov ima torej kar dobro izhodišče.

Kapetan slovenske nogometne reprezentance Jan Oblak po dobrih zadnjih predstavah v ligi narodov ne skriva želje, da bi leta 2024 uresničil otroške želje in v državnem dresu nastopil na velikem tekmovanju. Foto: Grega Valančič/Sportida

V nedeljo bo v Frankfurtu še kako zanimivo. Vedno dramatičen ples kroglic se bo pod taktirko Uefe v Frankfurtu, enem izmed desetih prizorišč Eura 2024, začel ob 12. uri. Le nekaj ur pozneje bodo slovenski ljubitelji nogometa že vedeli, proti katerim tekmecem se bo vedno bolj samozavestna in uigrana Kekova četa potegovala v skupini in skušala prekiniti dolg niz nesodelovanja na velikih nogometnih tekmovanjih. Najdaljši v obdobju samostojnosti države.