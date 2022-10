Slovenski nogometaš naznanil konec športne poti

"Počaščen sem, da sem imel priložnosti igrati s številnimi odličnimi nogometaši in proti njim, da sem na svoji poti spoznal ogromno dobrih ljudi in da sem bil lahko del vseh lepih in pa tudi težkih trenutkov ter zgodb, ki jih lahko spiše le nogomet. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vse klubom, trenerjem, soigralcem, agentom, navijačem in vsem preostalim, s katerimi sem kadarkoli in kakorkoli sodeloval, za zaupanje in korektne odnose," je med drugim v svojem slovesu še zapisal slovenski nogometaš.

Dvaintridesetletni nogometaš je svojo profesionalno pot začel pri Gorici, med drugim pa je nosil tudi drese Domžal, Rizespora in Gaziantepa. Štirinajstkrat je oblekel tudi dres slovenske izbrane vrste.

👏🏼 Amedej Vetrih je naznanil, da zaključuje profesionalno nogometno kariero! Vezist je v rumenem v štirih sezonah zbral 108 nastopov in dosegel 15 zadetkov. Kasneje je uspešno igral v Turčiji in tudi za reprezentanco Slovenije.



Amo, hvala za vse in srečno na novi poti! pic.twitter.com/IIfyJYB2Mh — NK Domžale (@NKDomzale) October 6, 2022

Njegovo kariero je sicer zaznamovala dopinška afera, ko je bil 18. aprila 2018 pozitiven na dopinškem testu. Slovenska protidopinška agencija (Sloado) ga je kaznovala s plačilom stroškov testiranja v višini 500 evrov in polletno izločitvijo iz športa na podlagi sodelovanja in pisnega priznanja športnika o kršitvi protidopinških pravil. V njegovem vzorcu so našli sledi higenamina, ki ga je nevede zaužil z uporabo prehranskega dopolnila, kupljenega v trgovini vodilnih slovenskih proizvajalcev športne prehrane. Zaradi nedolžne napake je moral šest mesecev pozabiti na nogometne tekme.

