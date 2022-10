Poleti se je naposlušal kritik, zdaj prejema glasne aplavze

Josip Iličić je v Italiji branil barve Palerma, Fiorentine in Atalante. Foto: Reuters Maribor z vrnitvijo Josipa Iličića ni dobil le enega največjih zvezdnikov slovenskega nogometa, ki je že pošteno zakorakal v četrto desetletje, ampak tudi še kako motiviranega nogometaša, čustveno navezanega na vijolični dres.

Pred 12 leti je v Ljudskem vrtu nosil vijolični dres le nekaj mesecev in na 11 tekmah dosegel štiri zadetke. Dovolj, da so ga opazili zahodni sosedi in ga povabili v serie A. V Mariboru si je ustvaril veliko ime, takrat ga je Zlatko Zahović rešil in potegnil iz povprečja. Pripeljal ga je v Ljudski vrt, kjer je pod vodstvom Darka Milaniča zablestel, užival v nogometu in bil tako prepričljiv, da so ga navijači hitro vzljubili.

''Gre za posebno vez, ki je stkana med Josipom in Mariborom, kar je tudi privedlo do pozitivnega razpleta zahtevnega izziva. Zamisel, ki se je morda za nekoga zdela nerealna, je uresničena. Veliko dela in energije je bilo treba vložiti, da nam je uspelo,'' je športni direktor Marko Šuler, ki si je z Iličićem kar nekaj let delil slačilnico slovenske reprezentance, izpostavil posebno vez med Iličićem in Mariborom.

Pred 12 leti sta Marcos Tavares in Josip Iličić združila moči na igrišču. Zdaj bosta sodelovala nekoliko drugače. Foto: Marjan Kelner/Sportida

Prerasla je v obojestransko spoštovanje, Jojo je izkazoval ljubezen ob vsakem snidenju z Ljudskim vrtom, navijači pa so sanjarili o trenutku, ko bi se lahko nogometaš tako bogatega znanja vrnil v mesto ob Dravi. Pred leti so lahko o tem resnično sanjali, v zadnjem času, sploh po daljšem premoru z italijanskih igrišč, kjer je v tem koledarskem letu vpisal le en nastop, pa postali vse glasnejši. In res, v sredo, 5. oktobra 2022, so se jim sanje uresničile!

Lepi trenutki že mimo, prihaja nova zgodba

Iličić je po odhodu iz Maribora postal eden najbolj prepoznavnih simbolov italijanskega prvenstva, po 12 letih se vrača v domovino kot eden najbolj uspešnih slovenskih nogometašev vseh časov. In priznani virtuoz, ki pleni pozornost z atraktivnimi potezami, zadetki in podajami. ''Neki spomini so, a lepi trenutki so že mimo. Prihaja nova zgodba, novo dokazovanje. Moramo iti k novim uspehom. Oblekel sem dres, ki mi je mogoče najbolje stal v moji karieri. Upam, da ga bom še dolgo nosil. Upam in verjamem, da bom v Mariboru doživel še veliko lepih trenutkov,'' komaj čaka, da se bo tako dobro pripravil, da bo lahko pomagal soigralcem na zelenici.

Mariborski klub je z njim sklenil kar triletno pogodbo, s tem pa izkušenemu slovenskemu reprezentantu dal vedeti, kako mu verjame in zaupa, da bo dvignil svojo raven pripravljenosti. ''Dolgoročna pogodba potrjuje, kako resna je zadeva. Josip res nekaj časa ni igral, treniral je po samostojnem programu in ob potrditvi dogovora še ne moremo z gotovostjo napovedati premiere na igrišču. Seveda bo potreboval nekaj časa, da doseže ustrezno stopnjo pripravljenosti. Prihaja pa z velikim motivom in željo, sposoben se je hitro prilagoditi zahtevam, saj ob svojih izkušnjah zna odmerjati napore. Ne bomo prehitevali, bomo pa s skupnimi močmi naredili vse, da ga čim prej vidimo skupaj z moštvom na terenu,'' pojasnjuje Šuler.

Mariboru je poleti, ko so bili rezultati zelo skromni, primanjkovalo pozitivne energije. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Pozitivna energija, ki jo je prinesla vrnitev Iličića, je Mariboru v zadnjih mesecih še kako manjkala. Po slabem začetku in kar štirih zapravljenih zaključnih žogicah za preboj v skupinski del evropskega tekmovanja, je bilo optimizma vedno manj. Hudič je dobil mlade, saj se je pripetilo ogromno poškodb, kader je bil zelo oslabljen, vodilna Olimpija pa je v prvenstvu ušla za 13 točk. Zdaj, ko je prišel Iličić, bi lahko Maribor naznanil novo, bistveno uspešnejše obdobje.

Moral je upokojevati legende, zdaj pa …

Jasmin Handanović je začel blesteli med vratnicama Maribora malce za tem, ko je Ljudski vrt zapustil Josip Iličić. Foto: Reuters ''Moral sem upokojevati legende, denimo Tavaresa in Handanovića. Vsi vemo, kaj sta naredila za klub. Zdaj smo naredili eno veliko stvar in pripeljali legendo v klub. To so razsežnosti, ki imajo lahko kar velike posledice. Ponosen sem, da sem lahko del take zgodbe'' je povedal Šuler in prejel aplavz zbranega občinstva na predstavitvi Iličića v mariborskem Europarku.

Po klavrnem začetku sezone, ko je Maribor večkrat izgubljal kot pa zmagoval, v Evropi pa povsem zanemaril doseganje zadetkov, se je športni direktor soočal s kritikami. Poletni prestopni rok ni prinesel želenih osvežitev in menjav za najbolj izpostavljeno trojico tujcev (Ognjen Mudrinski, Marko Alvir in Đorđe Ivanović), Šulerju ni bilo lahko.

Ko pa je v Ljudski vrt po daljši sagi vendarle prišel 21-letni Nigerijec Ishaq Kayode Rafiu, ki mu napovedujejo svetlo prihodnost, za nameček pa je Maribor v sredo predstavil še posel leta, vrnitev vijolične številke 72, se je nad Ljudskim vrtom pokazalo sonce. Iličić kljub daljšemu obdobju, v katerem se ni resneje družil z zelenicami, v nogometnem svetu še vedno uživa ogromen ugled. Navijači so začutiti posebno strast, jojomanija bi lahko v nadaljevanju sezone močno dvignila obisk tekem. ''V Maribor sem se vrnil z željo, da bi povabil čim več navijačev na stadion. S tem, kar ima Maribor, se lahko tudi v tujini pohvali malo klubov. Vsaka čast,'' doživlja Iličić Maribor kot najbolj nogometno mesto v Sloveniji, zato bi rad videl, kako bi tekme vijolic v prihodnje spremljalo večje število občinstva.

Vrnitev? šele takrat, ko bo vse popolno. Josip Iličić se želi vrniti na igrišče šele takrat, ko bo začutil, da je stoodstotno pripravljen. Foto: NK Maribor ''Vsi vemo, da je za menoj težko obdobje. Ne bi rad, da bi ljudje preveč in prehitro pričakovali. Imam dovolj motivacije, da se čim prej vrnem in nastopim, ko bom pripravljen. Ne samo v nogometu, tudi v drugih zadevah v življenju sem zelo natančen. Hočem, da je vse popolno. O ciljih natančne vrnitve je težko govoriti. Vedno je bilo moje vodilo, da stopim na igrišče, ko sem stoodstotno pripravljen. Tako je pravilno in najbolj pošteno do ekipe, trenerja, vseh v kubu. Nisem se prišel sprehajat, ampak igrat resen nogomet.'' sporoča 34-letni povratnik. Čeprav se še ne ve točno datum, po katerem bi Iličić dvignil raven kondicijske pripravljenosti do te mere, da bi bil dokončno nared za zahteve prvoligaške tekme, bi lahko imeli navijači kaj za videti.

Vprašanje je, kdaj bodo lahko spet spremljali takšnega asa

Maribor je po 12 letih v svojih vrstah toplo pozdravil Josipa Iličića. Foto: Alenka Teran Košir Športni direktor Marko Šuler je prepričan, da se je Maribor okrepil z najbolj zvenečim imenom vseh časov, kar ga je bilo v Sloveniji.

"Josip je brez dvoma št. 1. Daleč, daleč pred vsemi, pa so k nam prihajala zelo zveneča imena od Mirana Pavlina, Milivoja Novakovića, Roberta Prosinečkega … Prihod Josipa predstavlja dimenzijo, ki spada v svoje poglavje. V športu ponavadi začenjaš ceniti igralce takrat, ko odhajajo. Ker odhajajo na bolje in jih spremljamo na velikih odrih. Težko se zavedaš, kaj imaš. Tokrat pa imamo po dolgem času pri nas možnost spremljati nekoga, ki je pustil pečat v tujini kot le redko kdo. In zdaj ga lahko spremljamo pri nas doma. Mi Štajerci znamo pokazati, kaj to pomeni! Spremljajte ga, vprašanje je, kdaj boste imeli spet priložnost spremljati igralca takega kova in s takim načinom razmišljanja v Mariboru. To je poseben trenutek ne le za Maribor, ampak za celotno Slovenijo," doživlja posebno čast, da lahko v klubu sodeluje s tako dobrim in dokazanim nogometašem, kot je Iličić. Zato naproša navijače, naj ne odlašajo z vrnitvijo na stadion, saj bi lahko zamudili enkratno priložnost, užitek ob trenutkih nogometne čarovnije, ki jo ponuja 34-letni Gorenjec.

Bo še oblekel reprezentančni dres?

Josip Iličić je za izbrano vrsto odigral 79 tekem in dosegel 16 zadetkov. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Nedavno je o tem, kako si želi, da še ne bi končal kariere, razpredal tudi selektor Matjaž Kek. V nedeljo bo slovenska reprezentanca, ki je prejšnji mesec prekrižala načrte Norveški in Švedski, dobila tekmece v kvalifikacijah za Euro 2024. Ta bi morda lahko predstavljal zadnjo priložnost za nastop Iličića na velikem tekmovanju, ki je za Slovenijo debitiral tik po vrnitvi Kekove čete s SP v Južni Afriki, nato pa zaman čakal na slovesen trenutek, ko bi se uvrstil na veliko tekmovanje.

Iličić je zadnjo reprezentančno tekmo odigral lani. Obstaja še kakšna možnost, da bi ga lahko videli v državnem dresu? ''Težko. Nekaj časa je minilo, potreboval sem premor, da zadevo premislim. Če bom zmožen, če me bodo potrebovali, bom vedno na voljo. Rad pomagam, a v tem trenutku bi težko odgovoril na to vprašanje, razmišljam le o jutrišnjem treningu. Sem pa vesel rezultatov reprezentance. Fante sem obiskal, to ni dobro le za reprezentanco, ampak za celoten slovenski nogomet," je 79-kratni reprezentant in eden najboljših strelcev v zgodovini slovenske izbrane vrste spregovoril o Kekovi četi. Ko se bo vrnil na igrišče, si bo njegove predstave z zanimanjem ogledal tudi selektor.