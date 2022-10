Zgodnji božič v Mariboru, Iličić sporoča navijačem: Mariboru dam lahko še veliko #video

Več sto radovednih obrazov, ki so v mariborskem Europarku ob vseh mojstrovinah, katere je v zadnjem desetletju v dresih italijanskih klubov in slovenske izbrane vrste kazal Josip Iličić, komaj verjeli, da bi se lahko Gorenjec vrnil v Ljudski vrt, je navdušeno pozdravilo najnovejšo okrepitev.

Šuler: Največji vseh časov

''To je zgodnji božič za NK Maribor,'' ni skrival sreče moderator prireditve. Ko je predal mikrofon športnemu direktorju Marku Šulerju, je sledil aplavz. Korošec si poleti z manj posrečenim izborom novincev ni pridobil veliko simpatij, tokrat pa je bilo vse drugače. Ujel in pripeljal je veliko ribo, po njegovem mnenju kar največjo, kar je kdajkoli nosila dres slovenskega prvoligaša. Večjo ribo tudi od Mirana Pavlina, Roberta Prosinečkega in še koga.

Foto: Alenka Teran Košir

''Imel sem neprespane noči, ni bilo enostavno, a smo ga privezali in pripeljali v Maribor,'' se je pred množico simpatizerjev, ki so pozdravili Iličića z gromozanskih vzklikanjem ''Jojo, Viola'', pošalil Korošec. In priznal, da je sklenil sanjski posel, saj se je podpisal pod prestop, ki še kako izstopa od običajnih na sončni strani Alp.

Brez Maribora ne bi bil to, kar je danes

''To je poseben dan. Zaradi takšnih trenutkov se igra nogomet še z večjo voljo. Vrnil sem se z namenom, da tudi jaz nekaj pustim temu klubu. Zasitil sem se tujine in obrnil ta list v karieri. Moja želja je bila, da se vrnem v Mariboru. Moja edina želja,'' ne skriva simpatij do Maribora in navijačev, ki so ga pričakali z glasnimi vzkliki in skandiranjem ''Jojo, Viola'', pogosto pa mu na vsak malce bolj čustven stavek, v katerem je izkazal ljubezen do 16-kratnih slovenskih prvakov, od srca zaploskali.

''Čutim ljubezen do mariborskega dresa, to se ni nikoli prekinilo. Moja velika želja je, da se vrnem in vso ljubezen povrnem nazaj. Za vse, kar je to mesto, klub v mojih karieri. Brez tega mesta in kluba ne bi bil to, kar sem danes. Ne bi imel take kariere, ki sem jo zgradil. IN kariere še ni konec. Upam le, da bom zdrav, da ne bo poškodb. Lepi trenutki bodo še prišli,'' si želi zdravja in lepe prihodnosti v dresu kluba, ki v tej sezoni brani naslov, a mu za zdaj na lestvici ne kaže preveč dobro.

Nerad napoveduje cilje

Priljubljeni Jojo, ki za zdaj ne razmišlja o vrnitvi v reprezentanco, ji pa čestita za izjemne predstave in se je pripravljen vrniti, če bi vodstvo izbrane vrste ocenilo, da bi bil lahko v pomoč, je sklenil pogodbo z Mariborom do leta 2025. ''Nerad napovedujem cilje, raje grem postopoma. Najprej moram spoznati ekipo,'' verjame, da ne bo težav s prilagoditvijo, saj pozna vzdušje v mestu ob Dravi. ''Srčno upam, da bom lahko čim bolj pomagal ekipi, da bi z mojimi izkušnjami in prisotnostjo začela živeti. Maribor je največji klub v Sloveniji, tako se mora tudi obnašati,'' komaj čaka na jutrišnji trening, na katerem bo največ delal na telesni pripravljenosti.

''Rad bi naredil nekaj velikega. To, kar sem začel pred 12 leti,'' se je pošalil, da je največja razlika med letoma 2010 in 2022 ta, da je zdaj poročen in ima dva otroka. ''Se hecam. Takrat sem bil mlad igralec, takrat sem se začel zavedati, kaj pomeni Maribor v Sloveniji. Niti malo ni bilo dvoma, da bi se vrnil kam drugam kot pa v Maribor,'' je postregel z zanimivostjo, da bodo odslej bolj spremljali Maribor tudi v Italiji.

Podpisal je triletno pogodbo, če pa bom čutil, da to nič tisto, kar je mislil in pričakoval, pa je ne bo oddelal do konca. Vseeno je prepričan, da lahko Mariboru še kako pomaga. ''Mariboru in slovenski ligi lahko še veliko dam. V zadnjem času je preveč podcenjevanja, čeprav imamo veliko talentov,'' je poudaril. Čeprav Maribor na lestvici zaostaja za Olimpijo 13 točk, ga to ne moti. Na lestvico namreč sploh ne pogleduje. ''Maribor se mora ukvarjati sam s sabo. Če bo pravi, mu noben ne more priti do živega. Nikoli nisem gledal na lestvico, le na koncu sezone,'' ne izključuje možnosti, da bi se z njegovo pomočjo morda zgodil čudež in bi se Maribor, po Iličićevem mnenju z naskokom največji klub v Sloveniji, vmešal v boj za naslov.

V Mariboru narašča napetost. Josip Iličić prihaja v Europark s kratko zamudo. @SiolSPORTAL pic.twitter.com/vrRCsMJmHj — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) October 5, 2022

Še malo, pa se bo prvič po odmevni vrnitvi k @nkmaribor predstavil javnosti slovenski nogometni virtuoz Josip Iličić. V mariborskem Europarku je vedno več navijačev, ki želijo izraziti dobrodošlico povratniku med vijolice in @PrvaLigaSi. @SiolSPORTAL pic.twitter.com/CYQp1652yn — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) October 5, 2022