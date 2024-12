Tako nenavadnega žreba pa še ne! Slovenija odšteva ure.

Danes ob 12. uri se bo v Zürichu začel žreb evropskih kvalifikacij za SP 2026. Postregel bo z nevsakdanjim protokolom, ki ga bo na lastni koži najbolj izkusilo osem velikanov, aktualnih četrtfinalistov lige narodov, saj do spomladi še ne bodo vedeli, v katero skupino točno spadajo. Slovenija se nahaja v tretjem kakovostnem bobnu. Po enem izmed scenarijev bi se lahko znova udarila z znanci iz letošnje lige narodov, torej z Avstrijo, Norveško in Kazahstanom, lahko pa bi jo doleteli tudi bistveno zahtevnejši tekmeci. Je pa večja verjetnost, da se bo Kekova četa znašla v skupini s štirimi kot s petimi ekipami.

Na svetovnem prvenstvu, ki bo leta 2026 potekalo na drugi strani Atlantika v ZDA, Kanadi in Mehiki, bo nastopilo rekordnih 48 udeležencev. Tretjina jih bo prihajala iz Evrope (16). Stara celina se bo lahko tako pohvalila s tremi udeleženci več kot na zadnjem svetovnem prvenstvu v Katarju (2022), ko je barve Uefe zastopalo 13 ekip.

Slovenija je nazadnje na svetovnem prvenstvu zaigrala leta 2010 v Južni Afriki, ko je bil njen selektor prav Matjaž Kek. Foto: Guliverimage

V evropskih kvalifikacijah za SP 2026 bo nastopilo 54 od vseh 55 članic evropske nogometne družine. Zaradi suspenza bo znova odsotna Rusija. Na plesu kroglic, ki se bo začel ob 12. uri v Zürichu, bodo tako sestavili 12 kvalifikacijskih skupin. V šestih bo pet reprezentanc, v drugih šestih pa štiri reprezentance.

V play-offu senzacionalno tudi San Marino?

Če se želi Slovenija uvrstiti neposredno na SP 2026, bo morala v kvalifikacijski skupini osvojiti prvo mesto. Foto: Reuters Slovenija bo glede na to, da spomladi nastopa v dodatnih kvalifikacijah za obstanek v ligi B lige narodov (20. in 23. marca 2025 se bo pomerila s Slovaško), imela večjo možnost, da se jo uvrsti v skupino z zgolj štirimi izbranimi vrstami. V njej pa si bo zelo težko priigrati vstopnico za nastop na SP 2026, saj bo Slovenija žreb dočakala v tretjem kakovostnem bobnu.

Ker se bodo neposredno na SP 2026 uvrstile le zmagovalke skupin (12 ekip), Evropo pa bo na največjem tekmovanju, kar ga premore svetovni nogomet, leta 2026 zastopalo 16 reprezentanc, bodo še kako zanimive dodatne kvalifikacije. V njih se bo za štiri vstopnice od 26. do 31. marca 2026 potegovalo 16 reprezentanc. Vse drugouvrščene v kvalifikacijah za SP 2026 in štiri zmagovalke skupin v ligi narodov, ki se v skupinskem delu kvalifikacij ne bodo uvrstile na prvo oziroma drugo mesto. Med njimi bi se lahko senzacionalno znašel celo San Marino, zmagovalec ene izmed dveh najslabših kakovostnih skupin lige narodov, ki bi v tem primeru zagotovo postal prvovrstna atrakcija play-offa.

San Marino bi lahko spomladi 2026 sodeloval v dodatnih kvalifikacijah za SP 2026. Foto: Guliverimage

Če bi se torej favoriti v kvalifikacijah za SP 2026 izkazali, bi se lahko med srečneži v play-offu znašel tudi San Marino, v tem primeru pa bi ga, kar zveni naravnost neverjetno, saj velja že leta in leta za najslabšo izbrano vrsto na svetu, od nastopa na SP 2026 delili le dve zmagi!

Kakovostni bobni pred žrebom kvalifikacij za SP 2026: Prvi: Francija (četrtfinalni par s Hrvaško), Španija (četrtfinalni par z Nizozemsko), Portugalska (četrtfinalni par z Dansko), Nizozemska (četrtfinalni par s Španijo), Italija (četrtfinalni par z Nemčijo), Nemčija (četrtfinalni par z Italijo), Hrvaška (četrtfinalni par s Francijo), Danska (četrtfinalni par s Portugalsko), Anglija, Avstrija, Belgija, Švica Drugi: Ukrajina, Švedska, Turčija, Wales, Madžarska, Srbija, Poljska, Grčija, Romunija, Slovaška, Češka, Norveška Tretji: Škotska, Slovenija, Irska, Albanija, Severna Makedonija, Gruzija, Finska, Islandija, Severna Irska, Črna gora, Bosna in Hercegovina, Izrael Četrti: Bolgarija, Luksemburg, Belorusija, Armenija, Kosovo, Kazahstan, Azerbajdžan, Estonija, Ciper, Ferski otoki, Latvija, Litva Peti: Moldavija, Malta, Andora, Gibraltar, Liechtenstein, San Marino

Nenavadna situacija pri četrtfinalistih lige narodov

V četrtfinalu lige narodov bo nastopila tudi aktualna evropska prvakinja Španija. Foto: Reuters Ker pa se bodo kvalifikacije za SP 2026 začele že marca, ampak zgolj v tistih skupinah s petimi udeleženci, tiste s štirimi pa bodo dejavne le v jesenskih mesecih, od septembra do novembra, torej po sistemu, kot so letos nastopale v ligi narodov, bo prišlo do nenavadne situacije. Četrtfinalisti lige narodov 13. decembra še ne bodo vedeli, v katero skupino so bili izžrebani. Tega ne bodo vedeli vse do takrat, ko bodo končali četrtfinale. Torej šele spomladi prihodnje leto. Do takrat se bo namreč vedelo le, v katero skupino bi lahko šli zmagovalci četrtfinalnih dvobojev, v katero pa poraženci. Četrtfinalni pari lige narodov so sicer Španija – Nizozemska, Francija – Hrvaška, Portugalska – Danska in Italija – Nemčija.

Ena izmed možnosti je torej, da bi lahko Slovenija v kvalifikacijah za SP 2026 zaigrala prav v skupini z Avstrijo, Norveško in Kazahstanom, torej ravno s tekmeci, s katerimi se je to jesen potegovala za točke v ligi narodov. Žreb pa bi bil lahko tudi veliko bolj krut in Slovenijo denimo povezal z eno izmed najbolj vročih evropskih reprezentanc, kot so v tem primeru Španija, Francija ali Nemčija.

Slovenija se je v zadnjih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ko se je potegovala za SP 2022 v Katarju, za kvalifikacijske točke v skupini merila s Hrvaško, Rusijo, Slovaško, Ciprom in Malto. Osvojila je četrto mesto. Foto: Grega Valančič/Sportida

Za nostalgike prejšnje skupne države bi bila še kako zanimiva skupina, v kateri bi se lahko znašli Hrvaška, Srbija in Slovenija (oziroma Severna Makedonija, Črna gora ali BiH). V četrtem kakovostnem bobnu je tudi Kosovo, ki pa se ne sme znajti v skupini s Srbijo oziroma BiH. Pred žrebom velja tudi pravilo, da se v isti kvalifikacijski skupini ne smeta znajti Španija in Gibraltar ter Ukrajina in Belorusija. To bi veljalo tudi za Armenijo in Azerbajdžan, a sta pred žrebom v enakem kakovostnem bobnu, tako da se ne moreta znajti v isti skupini.