V živo: kroglice Maribora, Olimpije in Mura že plešejo

Na sedežu Uefe v Nyonu poteka žreb 1. kroga kvalifikacij za ligo Europa. V njem sodelujejo tudi tri kroglice, ki predstavljajo slovenske klube. Evropska krovna zveza je 86 udeležencev prvega kvalifikacijskega kroga razvrstila v 15 skupin.

Islandci, Estonci, Severni Irci ...?

Najboljši strelec Prve lige Telekom Slovenije Ante Vukušić bo danes izvedel ime prvega tekmeca v Evropi. Foto: Grega Valančič/Sportida Zanimivo je, da sta se Olimpija in Maribor, oba sta deležna statusa nosilca, znašla v isti skupini. Uefa ju je uvrstila v prvo skupino, tako da se seznam 86 nastopajočih na njeni uradni strani začenja prav s slovenskima velikanoma, ki sta v prejšnji sezoni ostala brez lovorik, v prvenstvu pa zaostala za Celjani.

S kom se lahko pomerijo zmaji oziroma vijolice? Morebitni tekmeci so le trije. Islandski Vikingur Reykjavik, estonska Levadia Talin in zmagovalec predkroga Coleraine (Severna Irska)/La Fiorita (San Marino).

Mura še enkrat z madžarskim podprvakom?

Mura je z osvojitvijo pokala "dvignila na noge" Mursko Soboto. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Če so Ljubljančani in Mariborčani zaradi boljšega koeficienta, posledice uspešnosti v evropskih tekmovanjih v zadnjih petih sezonah, deležni statusa nosilcev, pa je povsem obratno pri Muri. Prekmurci, aktualni zmagovalci pokala, se bodo v deseti skupini pomerili z enim izmed treh možnih tekmecev, ki na papirju spadajo med nosilce.

To so norveški Bodo/Glimt, Nomme Kalju iz Estonije in madžarski podprvak Fehervar, s katerim so se črno-beli v pripravljalni tekmi pomerili 1. avgusta in na Madžarskem remizirali z 1:1.

Nosilci 1. kroga kvalifikacij za ligo Europa: APOEL (Cip), Malmö (Šve), Partizan Beograd (Srb), FCSB (Rom), Maribor (Slo), Hapoel Be'er Sheva (Izr), Rosenborg (Nor), Apollon Limassol (Cip), Fehervar (Mad), Shkendija (SMk), The New Saints (Wal), Dinamo Minsk (Blr), Lech Poznan (Pol), Aberdeen (Ško), Zrinjski Mostar (BiH), Alaškert (Arm), Kairat (Kaz), Žalgiris Vilna (Lit), AGF (Dan), Motherwell (Ško), Vaduz (Lie), Kukesi (Alb), Valletta (Mal), Ventspils (Lat), Olimpija (Slo), Servette (Švi), Bačka Topola (Srb), CFR Cluj/Universitatea Craiova (Rom)*, Nomme Kalju (Est), Šahtjor Soligorsk (Blr), Hammarby (Šve), FH (Isl), Bodo/Glimt (Nor), Progres Niederkorn (Luk), Riteriai (Lit), CSKA Sofija (Bol), Sutjeska Nikšić (ČG), Honved (Mad), Maccabi Haifa (Izr), Beitar Jeruzalem (Izr), Ordabasy (Kaz), Neftči Baku (Aze), Shamrock Rovers (Irs), Kesla (Aze), trije zmagovalci predkroga

Nenosilci 1. kroga kvalifikacij za ligo Europa: Sumgayit (Aze), Lokomotiv Plovdiv (Bol), Slavia Sofija (Bol), Botosani (Rom), Piast Gliwice (Pol), Cracovia Krakov (Pol), Levadia (Est), Hibernians (Mal), DAC Dunajska Streda (Slk), Ružomberok (Slk), Žilina (Slk), Željezničar Sarajevo (BiH), Laci (Alb), Mura (Slo), Akademija Puškaš (Mad), Saburtalo Tbilisi (Gru), Shkupi (SMk), Petrocub Hincesti (Mol), Differdange (Luk), Union Titus Petange (Luk), Kauno Žalgiris (Lit), RFS (Lat), Shirak (Arm), Noah (Arm), Valmiera (Lat), Teuta (Alb), Renova (SMk), Borac Banja Luka (BiH), Sfantul Gheorghe (Mol), Dinamo-Auto (Mol), Derry City (Irs), Bohemians (Irs), Inter Turku (Fin), Ilves (Fin), Honka (Fin), Breidablik (Isl), Bala Town (Wal), Dinamo Batumi (Gru), Lokomotiva Tbilisi (Gru), Sirens (Mal), Vikingur Reykjavik (Isl), Paide Linnameeskond (Est).