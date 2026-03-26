Znana finalista ženskega nogometnega pokala

Znana sta polfinalista ženskega nogometnega pokala Slovenije. To sta Mura Nona in Radomlje Medex.

Mura Nona, vodilna v ligi, se je v polfinalu na stadionu Ilirije merila z Ljubljano, najbližjo zasledovalko v domačem prvenstvu in branilko pokalnega naslova.

Redni del tekme se je končal z 0:0, ekipi pa sta morali za določitev finalista izvajati enajstmetrovke. Pri teh so za Muro zadele Noelle Vilčnik, Živa Rakovec, Ana Milović in Jana Malahova, medtem ko sta bili pri Ljubljani uspešni le Neža Trost in Mirjam Kastelec.

Precej bolj zanesljivo so svojo nalogo opravile Radomljanke, ki so Aluminij odpravile z 11:0. Štiri gole je prispevala Neja Selan, tri Ula Omerzu, po enega pa Khadija Badio, Neža Žagar, Tajda Mujezinović in Jordan Christine Schaefer.

Mura Nona bo v finalu lovila svojo 12. pokalno lovoriko, Radomlje pa v svojem tretjem finalu prvo.