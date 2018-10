Slovenska nogometna reprezentanca je danes ostala brez selektorja. Tomaž Kavčič je namreč po katastrofalnih predstavah v ligi narodov, v kateri je Slovenija po štirih tekmah le pri točki, po odločitvi nogometne zveze zapustil trenerski stolček. Ali je bilo dejanje vodstva nogometne zveze pravilno, kdo bi bil prava zamenjava na selektorskem mestu in kakšna je realna moč slovenske izbrane vrste, smo se pogovarjali z nekdanjimi slovenskimi reprezentanti Zlatkom Zahovićem, Marinkom Galićem in Tončijem Žlogarjem.

O čem smo se pogovarjali s sogovorniki:

o pravilnosti odločitve o odstavitvi selektorja Tomaža Kavčiča,

o tem, kdo bi moral zdaj sesti na selektorski stolček,

o tem, kakšna je realna moč reprezentance.

Zlatko Zahović: V teh fantih vidim ogromno potenciala

"To je zelo težko vprašanje zame oziroma za nekoga, ki o tem ne odloča. Odločitev o menjavi trenerja je vedno polemična, vedno so mnenja deljena. Če so se na nogometni zvezi tako odločili, že vedo zakaj," je o odločitvi vodstva nogometne zveze, da Tomaž Kavčič zapusti selektorski stolček, povedal Zlatko Zahović.

Tomaž Kavčič se je danes poslovil od mesta selektorja slovenske reprezentance. Foto: Vid Ponikvar

"V tem položaju je vse težje določiti nekoga, ki bi prevzel vlogo selektorja. Treba je napraviti analizo in se odločiti, kako naprej. Želim si, da selektor postane nekdo z avtoriteto. Ko govori selektor, se ne oglaša nihče drug. Ko selektor nekaj pove, mora to močno odmevati. Selektor nogometne reprezentance večine držav po svetu, je, kar zadeva glas, najpomembnejša oseba v državi," je o vlogi selektorja dejal rekorder po številu nastopov in zadetkov za slovensko izbrano vrsto.

"Zadnje predstave slovenske izbrane vrste zagotovo niso realen pokazatelj moči reprezentance. V teh fantih vidim ogromno potenciala. Gre za nogometaše, ki še niso na pravi ravni nivoju in potrebujejo čas. Če pogledamo prvo enajsterico, ki je nastopila proti Cipru, večini nogometašev manjkajo izkušnje. V povprečju imajo vsi zelo malo nastopov za slovensko izbrano vrsto, kar se mora nekje pokazati," je prepričan nekdanji nogometaš Porta, ki je med drugim s Slovenijo igral na evropskem in svetovnem prvenstvu.

Marinko Galić: Na dlani smo imeli Roberta Prosinečkega

"Odstavitev Tomaža Kavčiča je realna odločitev, v tem trenutku je Marinko Galić. Foto: Reuters zagotovo tudi najbolj logična. Na vseh odigranih tekmah v ligi narodov ni bilo videti popolnoma ničesar pozitivnega, zato je takšna odločitev pričakovana. Morda bi se sprememba lahko zgodila že prej. Zame ta odločitev ni bila nič nepričakovanega," o odhodu Tomaža Kavčiča pravi nekdanji slovenski branilec Marinko Galić.

"Ne vem, kdo zdaj sploh razmišlja o tem, da bi v tem položaju prevzel vodenje reprezentance. Vendar verjamem: kdor koli bo zdaj prevzel vlogo selektorja, bo šla krivulja rezultatov lahko le še navzgor. Slovensko reprezentanco mora prevzeti nekdo, ki bo združil vse naše najboljše nogometaše, Oblaka, Kampla in mogoče še koga. Te igralce je treba pripeljati nazaj v reprezentanco. Nogometaši se morajo zavedati, da niso glavni oni, ampak selektor in nogometna zveza. Zato mora imeti trener, ki bo prevzel reprezentanco, avtoriteto, jasno mora povedati, kaj je dovoljeno. Igralci so tam zato, da igrajo, ne da vodijo politiko. Selektor pa je tisti, ki izbira igralce in potem poskuša doseči želen rezultat. V tem trenutku se vsi nagibajo k Matjažu Keku. Jaz osebno sem istega mnenja. Sicer pa, če bi mesto selektorja prevzel tujec, smo imeli na dlani Roberta Prosinečkega. Spustili smo ga iz rok, zdaj pa dela čudeže v Bosni in Hercegovini. Nekako najbolj objektivna odločitev v tem trenutku bi bila izbira Matjaža Keka. Je pa vprašanje, ali je on pripravljen prevzeti tovrstno vlogo," je bil kot vedno neposreden nekdanji slovenski branilec.

"Če gledamo po predstavah na desetih, enajstih tekmah, če štejemo še zadnje tekme Srečka Katanca, je bila igra že takrat zelo slaba, pa čeprav so igrali skoraj vsi najboljši. Če gledamo s tega stališča, je verjetno žal to realnost slovenske reprezentance. Je, kar je. Ne moremo pričakovati, da bomo imeli štiri ali pet zvezdnikov. Imamo le Jana Oblaka, med zvezdnike morda lahko štejemo še maksimalno Josipa Iličića in Kevina Kampla. Je pa dejstvo, da Kampl tudi na tekmah, ki jih je odigral, ni bil velika pridobitev slovenske izbrane vrste. Trenutno po kakovosti v slovenski reprezentanci izstopa le Iličić. Njemu se vidi, da je svetlobna leta pred preostalimi nogometaši," s pohvalami na račun nogometaša Atalante ni skoparil slovenski nogometaš, ki je z Mariborom nastopil tudi v ligi prvakov.

Tonči Žlogar: Reprezentanca je bila kaznovana za vsako napako

Tonči Žlogar. Foto: Reuters "Rezultati so tisti, ki sodijo o delu trenerja, zagotovo rezultati v tem obdobju niso bili najboljši. Jaz verjamem, da so odločitve sprejeli po neki strokovni analizi, ki je pokazala, ali so bili zastavljeni cilji na začetku lige narodov izpolnjeni ali ne. Na podlagi teh podatkov so odločili, kot so se. Ne vem, ali že imajo alternativo. Težko rečem, da bi bilo karkoli drugače, če bi počakali še zadnji dve tekmi v ligi narodov. Treba je sprejeti odločitev nogometne zveze, ki odloča o tem, kdo je selektor in kdo ne," pa je po slovesu slovenskega nogometnega selektorja povedal Tonči Žlogar.

"Matjaž Kek je med slovenskimi trenerji po vseh dogodkih kot prost trener glavni morebitni kandidat za selektorja. Med preostalimi domačimi trenerji, ki bi lahko opravljali to vlogo, so trenutno vsi zasedeni. Po rezultatih in uspehih bi bil to zagotovo lahko Darko Milanič," o mogočih kandidatih za prevzem selektorske vloge pravi nekdanji slovenski vezni nogometaš.

"Rezultatski izkupiček je slabši od tega, kar je reprezentanca sposobna. Nakopičilo se je kar nekaj neljubih situacij in odsotnosti na zborih. Dejstvo je, da je ekipa mlada in neizkušena, vsaj kar zadeva število nastopov. Ko slabše začneš, izgubiš samozavest. Bilo je tudi obdobje, ko je bila reprezentanca kaznovana za vsako napako. Že prvi strel nasprotnika na nekaterih tekmah nas je kaznoval. Za nami je res negativno obdobje, ki potem kot centrifuga povleče vse za sabo. Normalno je, da po tem, ko ni rezultatov, selektor prvi plača davek za slabe izide," je bil jasen nekdanji slovenski reprezentant, ki je za slovensko reprezentanco zbral 37 nastopov.