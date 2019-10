Zenitov Malcom bo po operaciji manjkal do marca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Brazilski napadalec Malcom, ki je pred začetkom sezone za 40 milijonov evrov prestopil iz Barcelone v Zenit Sankt Petersburg, svojemu novemu klubu do marca ne bo mogel pomagati. Razlog je okrevanje po operaciji, je danes sporočil ruski klub.

Dvaindvajsetletni Malcom si je 10. avgusta na prvi tekmi v dresu Zenita poškodoval kolk, po posvetu z več evropskimi specialisti pa so se odločili, da je najboljši način okrevanja operacija. Brazilec je operacijo na Finskem že prestal, zdaj pa sledi okrevanje.

"Malcom ne bo igral do konca zimskega premora sezone 2019/2020," so sporočili iz kluba. V Rusiji zimski premor traja od decembra do marca.

Zenit, ki tudi letos igra v ligi prvakov, je na prvih dveh tekmah zabeležil zmago in neodločen izid.

