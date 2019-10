Crvena zvezda ni smela na Kosovo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Napovedana in danes neodigrana tekma srbskega nogometnega pokala med ekipama Trepča in Crvena zvezda je poskrbela za nov športni in politični zaplet na relaciji Beograd - Priština. Kosovske oblasti namreč moštvu iz Beograda niso dovolile vstopa na Kosovo, tako da bodo tekmo v četrtek odigrali v Srbiji.