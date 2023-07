Zelena luč za Barcelono, a ...

Španski nogometni prvak Barcelona je prejel začasno dovoljenje za nastop ligi prvakov, je sporočila Evropska nogometna zveza (Uefa). Ta lahko postopek znova uvede po uradni dolžnosti ali na zahtevo etičnega in disciplinskega inšpektorja. V ozadju je afera Barcelone o morebitni korupciji v španskem prvenstvu in plačilih sodniku.

Barcelona bo tako naslednjo sezono sicer lahko igrala v najelitnejšem klubskem tekmovanju, vendar mora etično in disciplinsko komisijo Uefe dejavno obveščati o preiskavi in ji zagotavljati informacije.

Uefa je obenem pozvala inšpektorje, naj nadaljujejo preiskavo in Uefi predložijo poročilo, "če oziroma ko menijo, da je treba oceniti sprejem/izključitev Barcelone iz evropskih tekmovanj".

Povod za preiskavo so bila milijonska plačila kluba sodniškemu uradniku. V aferi je špansko državno tožilstvo že podalo ovadbo zaradi suma korupcije. Preiskovalci so prišli do zaključka, da so plačani zneski koristili Barceloni v postopku odločanja sodnikov, je marca menilo špansko pravosodje.

Med letoma 2001 in 2018 je klub nekdanjemu podpredsedniku sodniškega odbora CTA Joseju Marii Enriquezu Negreiri plačal več kot 7,3 milijona evrov. Tako predstavniki kluba kot Enriquez Negreira so priznali poslovne povezave, zavrnili pa so obtožbe o kakršni koli korupciji.

