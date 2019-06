Zdaj tudi uradno, Man Utd je za mladega Angleža odštel 56 milijonov evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Komaj 21-letni igralec mlade angleške reprezentance Aaron Wan-Bissaka je podpisal sanjsko pogodbo z angleškim nogometnim velikanom Manchester United. Slovita zasedba iz Old Trafforda je za dosedanjega desnega bočnega branilca londonskega moštva Crystal Palace odštela kar 56 milijonov evrov.

Aaron Wan-Bissaka, ki je najdražji branilec v zgodovini Manchester Uniteda in bo pisanju angleškega časnika Daily Mail na teden prejemal 80.000 funtov, je podpisal petletno pogodbo in je druga letošnja poletna okrepitev rdečih vragov, ki so v minuli sezoni osvojili šesto mesto v premier league.

Pred njim so v svoje vrste zvabili krilnega igralca Daniela Jamesa, zanj so Swanseaju plačali 17 milijonov evrov.