ZDA še tretjič liga narodov Concacaf, mojstrovina Adamsa #video

Nogometna reprezentanca ZDA je po finalni zmagi nad Mehiko z 2:0 še tretjič v prav toliko izvedbah osvojila ligo narodov Združenja Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf). Pred tem so bili nogometaši ZDA prvi že v letih 2021 in 2023, ko so prvič ugnali Mehiko in drugič Kanado.

V tretjem finalu tega tekmovanja sta na stadionu v Arlingtonu v Teksasu, kjer domuje ekipa ameriškega nogometa Dallas Cowboys, zadetka dosegla Tyler Adams v 45. minuti in Gio Reyna v 63.

Gol Adamsa:

TYLER ADAMS FROM THE PARKING LOT ARE YOU FOR REAL??? 💥🚀🔥 pic.twitter.com/ZrK7PoxCST — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 25, 2024

Mehika v medsebojnih dvobojih z ZDA sicer še vedno prepričljivo vodi s 37:24 v zmagah ob 17 remijih, vendar so Američani neporaženi na zadnjih sedmih tekmah, ko so zabeležili pet zmag in dva neodločena izida.

