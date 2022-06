Zaskrbljujoči izsledki študije v nogometu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Več kot polovica nogometašev, ki so igrali na evropskem prvenstvu in afriškem pokalu narodov, je utrpela zlorabo na spletu, je pokazala študija, ki jo je objavila Mednarodna nogometna zveza (Fifa), poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot kažejo izsledki raziskave, so bili nogometni igralci v veliko primerih žrtev zlorab, ki so jih nanje usmerili domači navijači nacionalnih reprezentanc.

Med zlorabami prednjačijo v 40 odstotkih homofobni in v 38 odstotkih primerov rasistični komentarji, je zapisano v neodvisnem poročilu, objavljenem ob 18. juniju, mednarodnem dnevu Združenih narodov za boj proti sovražnemu govoru.

Z uporabo umetne inteligence za sledenje več kot 400.000 objav in sporočil na platformah družbenih medijev med polfinalom in finalom evropskega nogometnega prvenstva Eura 2020 in afriškega pokala narodov 2022 je "več kot polovica igralcev prejela neko obliko diskriminatorne zlorabe".

Okrepitev sodelovanja s sindikatom igralcev nogometa FIFPro

Iz Fife so sporočili, da bodo okrepili sodelovanje s sindikatom profesionalnih igralcev nogometa FIFPro pri izvajanju načrta, da bi na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu zaščitili igralce, ekipe, sodnike in navijače pred žalitvami in zlorabami na družbenih medijih pet mesecev pred začetkom mundiala v Katarju.

Načini, kako obvarovati igralce pred zlorabami na internetnih omrežjih, je tudi sistem moderiranja objav med turnirjem. Gre za uporabo algoritma, ta se nanaša tako na moški kot na ženski nogomet, ki bo samodejno zaznal sovražne izraze, ki so prisotni v bazi podatkov in objavljeni na prepoznanih računih. Enkrat, ko bo sovražni govor odkrit, bodo v naslednjem koraku preprečili, da bi bila sovražna, žaljiva vsebina vidna za prejemnika in njegove sledilce.

Infantino: Naša dolžnost je zaščititi nogomet/aše

Avtor komentarja in njegovi sledilci ga bodo še vedno lahko videli, vendar se bo njegov doseg precej zmanjšal, ocenjujeta Fifa in Fifpro.

"Naša dolžnost je zaščititi nogomet in s tem tudi nogometaše," je dejal predsednik Fife Gianni Infantino. "Žal opažamo zaskrbljujoč trend objavljanja nesprejemljivih sporočil. Ta oblika diskriminacije, tako kot vse druge, nima mesta v nogometu."

"Nogomet mora zaščititi igralce in druge družbene skupnosti, ki bi jih te vse pogostejše žalitve lahko prizadele. Takšne pripombe imajo lahko globoke posledice za njihovo osebnost, družino in uspešnost, da ne omenjamo njihovega počutja ali duševnega zdravja," je dejal David Aganzo, predsednik FIFPro.

Mednarodna federacija in sindikat igralcev želita ponuditi tudi "izobraževalno podporo in priporočila za duševno zdravje vsem igralcem".