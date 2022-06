Dokončno potrdili pravilo petih menjav

Ocenjevanje uporabe novega polavtomatskega sistema VAR za določanje prepovedanega položaja, ki ga namerava Mednarodna nogometna zveza (Fifa) uporabiti med svetovnim prvenstvom v Katarju od 21. novembra do 18. decembra, se bo nadaljevalo in "je zaenkrat zelo zadovoljivo", je pojasnil njen predsednik Gianni Infantino na letni skupščini Ifaba.

Predsednik Fife Infantino pravi, da pravilo petih menjav uživa močno podporo celotne nogometne skupnosti.

V zvezi s polavtomatskim zaznavanjem prepovedanega položaja kot pomočjo za uradne osebe na tekmah pa bodo strokovnjaki odločili, ali ga bodo že uporabili na SP, ki se bo začelo 21. novembra. Sistem, ki so ga testirali v zadnjih dveh letih, naj bi prepovedani položaj zaznal v le nekaj sekundah.

Razpravljali so tudi o žgočih vprašanjih, ki zadevajo možnost zamenjave igralca v primeru pretresa možganov.

Bodo sodniki opremljeni s kamerami?

Opozorili so tudi na pomanjkanje spoštovanja sodnikov in problematiko njihove varnosti, kar so opredelili kot svetovni problem. Člani Ifaba so se strinjali, da se bodo tem vprašanjem še posebej posvetili. Med možnimi rešitvami je tudi uporaba kamer, ki bi jih na sebi nosili sodniki.