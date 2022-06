Fifa od Platinija zahteva vračilo 2,1 milijona evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na današnjem sojenju proti nekdanjemu predsedniku Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Josephu Blatterju in Evropske nogometne zveze (Uefa) Michelu Platiniju v švicarski Bellinzoni je odvetnica Fife Catherine Hohl-Chirazi zahtevala, da Platini vrne celoten znesek v višini 2,2 milijona švicarskih frankov oziroma 2,1 milijona evrov.

Hohl-Chirazijeva je pri tem dodala, da je bila Fifa pri tem ogoljufana in ni odobrila Platinijeve svetovalne vloge med letoma 1998 in 2002.

Le dan pred tem je švicarsko tožilstvo zahtevalo 18-mesečno pogojno zaporno kazen za Platinija in Blatterja ter ju obtožilo goljufije. Blatter in Platini sta osumljena nepoštenih poslovnih praks, zlorabe položaja in ponarejanja listin, švicarsko sodišče pa trdi, da je bila pogodba med njima izvedena brez pravne podlage.

Zadnja obravnava na zveznem kazenskem sodišču v Bellinzoni bo trajala predvidoma do 22. junija, končna sodba pa bo znana 8. julija.

