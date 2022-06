Blatter: Platini je vreden milijona švicarskih frankov na leto

Sredina obravnava na zveznem kazenskem sodišču v Švici proti nekdanjima predsednikoma Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Seppu Blatterju in Evropske nogometne zveze (Uefa) Michelu Platiniju, ki sta obtožena goljufije in korupcije med letoma 1998 in 2002, je bila odpovedana zaradi slabega počutja Blatterja, v četrtek pa sta se oba udeležila obravnave.

Sredina obravnava na zveznem kazenskem sodišču v Švici proti nekdanjima predsednikoma Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Seppu Blatterju in Evropske nogometne zveze (Uefa) Michelu Platiniju, ki sta obtožena goljufije in korupcije med letoma 1998 in 2002, je bila odpovedana zaradi slabega počutja Blatterja, v četrtek pa sta se oba udeležila obravnave.

Sepp Blatter Foto: Reuters Blatter in Platini sta osumljena nepoštenih poslovnih praks, zlorabe položaja in ponarejanja listin, švicarsko sodišče pa trdi, da je bilo plačilo v višini dva milijona švicarskih frankov (v tistem obdobju je bilo vredno 1,6 milijona evrov) med letoma 1998 in 2002 izvedeno brez pravne podlage.

Šestinosemdesetletni Blatter, predsednik Fife med letoma 1998 in 2015, je 66-letnemu Platiniju, ki je bil prvi mož Uefe med letoma 2007 in 2015, omenjeni znesek plačal za svetovalne storitve. Tedaj je Platini s Fifo sklenil pogodbo za 300.000 švicarskih frankov na leto, plačilo pa je bilo izvedeno šele osem let pozneje.

Blatter je na pričanju na sodišču dejal, da je bil Platini "vreden milijona švicarskih frankov na leto" in da ne razume, zakaj ju sodišče želi prikazati kot goljufa. Platini je po pričanju Blatterja jezno dodal: "To, kar je Fifa tedaj naredila svojemu predsedniku in meni, je naravnost škandalozno. Imenovali so me za osebo, ki ponareja račune in pere denar. A osrednji cilj je bil, da mi tedaj onemogoči nastop na mesto predsednika Fife. Upam, da bo prava resnica prišla na dan."

Na zveznem kazenskem sodišču v Bellinzoni bodo obravnave potekale do 22. junija, končna sodba pa bo znana 8. julija. Če bosta Blatter in Platini spoznana za kriva, jima grozi tudi do pet let zaporne kazni ter visoka denarna kazen.