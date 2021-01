Zaradi spolnega odnosa z mladoletnico dobil tri leta zapora

Nekdanji član Arsenalove nogometne akademije in pozneje nogometaš Bradforda Tyrell Robinson bo moral tri leta in pol preživeti v zaporu. Na sodišču je priznal, da je poleti leta 2018 k sebi povabil tri mladoletnice, z eno izmed njih pa se je zapletel v spolni odnos, je poročal BBC.

Zabavi in spolni aktivnosti se je pridružil tudi Robinsonov prijatelj Korie Berman, ki so ga obsodili na šest let zapora. Obtožena sta pozneje objavila gole fotografije, oba pa sta vedela, koliko so dekleta stara, ob fotografijah sta celo napisala, da se počutita kot pedofila.

Bradford, za katerega je Robinson odigral 23 tekem in dosegel tri gole, je 23-letnega nogometaša takoj, ko se je izvedel za incident, suspendiral, februarja 2020 pa ga zaradi obtožnice tudi odpustil.