"Zaradi Ronalda smo izgubili DNK, kako biti ekipa"

Cristiano Ronaldo je v treh sezonah v dresu Juventusa odigral 134 tekem in zabil kar 101 gol. Dvakrat je sicer osvojil italijansko prvenstvo, ne pa tudi tako želene lige prvakov. Pred letošnjo sezono je zapustil Torino in se vrnil v Manchester United. Po polovici serie A Juventus zaseda skromno peto mesto in ima kar 14 točk manj od vodilnega Interja. Zmagali so na vsega deseti tekmah (19 odigranih srečanj). Tako bi lahko celo ostali brez mesta v ligi prvakov za naslednjo sezono.

Ne pogrešajo samo Ronalda in njegove gole, morda še bolj pogrešajo tisto, kar so imeli, predvsem je Portugalec prišel v Torino. Vsaj tako meni legendarni član stare dame, 43-leti vratar Gianluigi Buffon. "Juventus bi lahko v prvi sezoni, ko je prišel Ronaldo, osvojil ligo prvakov. Jaz sem bil takrat v PSG-ju. Takrat nisem vedel, kaj se jim je zgodilo," razlaga Buffon, ki to sezono sicer igra za Parmo. "Ko sem se vrnil, sem dve leti in pol delal z Ronaldom. Sicer smo bili uspešni, a mislim, da smo z njim izgubili DNK, kako biti ekipa."

Skupaj sta slavila v serie a in italijanskem pokalu, ne pa tudi v ligi prvakov. Foto: Guliver Image

Sezono pred Ronaldovim prihodom je Juventus igral finale lige prvakov, a ga proti takrat še Ronaldovemu Realu Madridu izgubil. "Leta 2017 je Juventus prišel do finala lige prvakov, ker je imel veliko izkušenj in je bil povezan kot enota. To je Juventus s prihodom Ronalda izgubil," poudarja Buffon. Lige prvakov ni klub iz Torina osvojil že vse od leta 1996. Z Ronaldom so vselej izpadli v izločilnih bojih, proti Ajaxu, Lyonu in Portu.