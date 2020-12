Zaradi goljufije Luisa Suareza v Italiji suspendirali tudi rektorico

V Perugii, središču dežele Umbrija, se je razpletla farsa, kot so jo poimenovali osrednji mediji na Apeninskem polotoku, s prirejenim izpitom iz italijanščine, ki ga je opravljal urugvajski nogometni napadalec Luis Suarez. Zaradi goljufije so Giuliani Grego Bolli, rektorici tamkajšnje Univerze za tujce, začasno prepovedali opravljati poklic.

Rektorico visokošolske ustanove v Perugii so spoznali za odgovorno, da je prikrojila izpitne pole iz italijanskega jezika, ki bi ga moral opraviti urugvajski nogometni igralec Luis Suarez, poročanje italijanskih medijev povzema nemška tiskovna agencija DPA.

Italijanska finančna policija Guardia di Finanza je namreč ugotovila, da je Suarez vnaprej poznal vsa vprašanja. Izpit iz italijanščine je moral opraviti, da bi pospešil pridobitev italijanskega potnega lista. Takrat je bil namreč Urugvajec že pred dogovorom z italijanskim prvakom Juventusom, ki pa je že zapolnil svojo kvoto igralcev zunaj EU, zato se Suarez brez italijanskega državljanstva ni mogel pridružiti torinski stari dami.

Ravno zaradi zapletov s pridobitvijo državljanstva od prihoda Suareza v Italijo ni bilo nič, Urugvajec se je kasneje iz Barcelone preselil v Madrid k Atleticu, za katerega čuva mrežo Slovenec Jan Oblak.

Vpleten tudi Juventus?

Suarez je pripotoval v Perugio 17. septembra na preizkus znanja iz italijanščine. A je šlo za prikrojeni izpit. O tem je v celoti prepričan tožilec v Perugii Raffaele Cantone, ki je 79 dni po dogodku razkril, da so člani izpitne komisije vprašanja igralcu sporočili vnaprej. Njegova pozitivna ocena pa je bila določena, še preden se je Suarez lotil testa.

Urugvajec je po spodletelemu prestopu k Juventusu nadaljeval kariero pri Atleticu. Foto: Guliverimage

Izpit je bil "farsa", ki jo je univerza prikrojila tako, da je zadostila prošnjam Juventusa in si zagotovila "pozitivno reklamo", so prepričani na tožilstvu.

Rektorico univerze so za osem mesecev suspendirali zaradi kršitve poslovne skrivnosti z namenom pridobitve koristi in več kršitev ponarejanja uradnih dokumentov. Za osem mesecev so suspendirali tudi generalno direktorico univerze Simone Olivieri, Suarezovo učiteljico italijanščine Stefanio Spina in izpraševalca na izpitu Lorenza Rocco.

Cantone je dejal, da njegova pisarna preiskuje tudi sume, da so uslužbenci nogometnega kluba Juventus izvajali neupravičen pritisk, da bi "pospešili" pridobitev Suarezove prošnje za italijansko državljanstvo.

Glavni tožilec v Perugii je v Italiji dobro znana oseba, ugled si je namreč pridobil kot vodja nacionalnega organa za boj proti korupciji v letih od 2014 do 2019. Za zdaj še ni jasno, ali tožilstvo nadaljuje tudi kazenski pregon Suareza zaradi suma goljufanja na izpitu iz italijanskega jezika.