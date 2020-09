Šest minut pred dvanajsto: konec je, Luis Suarez k Janu Oblaku!

Potem ko je Barcelona zamenjala trenerja, Quiqueja Setiena je zamenjal Ronald Koeman, so prvemu napadalcu ekipe Luisu Suarezu povedali, da zanj prihodnosti ni več, a zdaj, ko si želi najti nov klub, mu vodstvo katalonskega giganta na čelu s predsednikom Josepom Mario Bartomeujem greni življenje. Prestop v Juventus je padel v vodo, mogoče pa je, da se lahko to zgodi tudi pri prestopu Atleticu.

Madridčani so v Torino že posodili Alvaro Morato, po novem pa Barcelona Suarezu ne pusti v Madrid, saj naj bi bilo Rojiblancosi na črnem seznamu ekip, kamor Suarez ne sme. Urugvajec je upravičeno jezen, saj so bili z vodstvom vse dogovorjeni, zdaj pa se je vse zapletlo.

❗Despite the agreement between Barça & Suarez, there is a list of top teams Suarez cannot sign for. Atlético Madrid is not among them. However, today Bartomeu has asked for Atletico to be included. The termination agreement has not been signed, only drafted. [@gerardromero] pic.twitter.com/dWU2SadIVR