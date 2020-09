Dva velika posla, sklenjena ob koncu dneva. Eden tudi uradno potrjen.

Iz Italije prihaja šokantna novica o tem, kako urugvajskemu nogometnemu zvezdniku Luisu Suarezu grozi policijska preiskava. Napadalca Barcelone sumijo goljufanja na izpitu iz italijanskega jezika, ki ga je želel opraviti zaradi lažje pridobitve italijanskega državljanstva, s katerim bi se lahko pridružil Juventusu.

Big issue. There has been “irregularities” in the test of Luis Suárez for Italian Exam in the University for Perugia. “Suárez got advance questions, he had the passport by cheating”, according to preliminary investigations [Ansa]. Meanwhile, he’s waiting to join Atlético... 🚨 pic.twitter.com/Idy1gisZFu