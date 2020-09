De Boer namesto Koemana selektor tulipanov do 2022

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Frank de Boer bo nogometno reprezentanco Nizozemske vodil vsaj do svetovnega prvenstva 2022 v Katarju, so danes potrdili na nizozemski zvezi, kjer so z de Boerjem podpisali dveletno pogodbo. De Boer bo na selektorskem mestu zamenjal Ronalda Koemana, ki je prevzel trenersko mesto pri Barceloni.