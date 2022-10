Zakaj je Ronaldo obsedel na klopi? "Res ga ne spoštujejo."

"Nisem ga poslal v igro zaradi spoštovanja do njegove kariere," je na vprašanje, zakaj na tekmi med Manchester Cityjem in Manchester Unitedom ni zaigral Cristiano Ronaldo, odgovoril nizozemski strateg na klopi Uniteda Erik ten Hag. Sinjemodri so v nedeljo s kar 6:3 odpihnili mestne tekmece, ki po polomu niso skrivali razočaranja.

Nedelja na Otoku je minila v znamenju velikega derbija na stadionu Etihad med Manchester Cityjem in Manchester Unitedom. A od spektakla z obeh strani je bilo na koncu bore malo, tekma pa je bila praktično odločena že po prvem polčasu, ki so ga sinjemodri dobili s 4:0. Vodili so tudi s 6:1, nato pa je United ob koncu zadel dvakrat in nekoliko ublažil poraz.

Izjemno partijo je znova pokazal Norvežan Erling Haaland, ki se je tako kot Phil Foden podpisal pod hat-trick. To je bil za Norvežana že tretji hat-trick v tej sezoni, za ta dosežek je potreboval le osem tekem, s čimer je z gromozansko razliko podrl rekord v premier ligi. Tega je do zdaj držal Michael Owen, ki mu je tovrsten dosežek uspel v 48 nastopih.

Erling Haaland se je podpisal pod novi hat-trick. Foto: Reuters

Ten Hag moral odgovarjati na vprašanja o Ronaldu

Razočaranje v vrstah rdečih vragov je bilo po tekmi veliko, že po prvem polčasu so kamere na stadionu ujele njihove navijače, ki so razočarani zapuščali stadion mestnih tekmecev. Razočaranja ni skrival niti trener Uniteda Erik ten Hag, ki je moral po tekmi odgovoriti tudi na vprašanje, zakaj priložnosti ni ponudil Cristianu Ronaldu, ki je nemočno spremljal dogajanje na igrišču. "Nisem ga poslal v igro zaradi spoštovanja do njegove kariere," je pojasnil Nizozemec.

Ta Ronaldu prvič v tej sezoni ni namenil niti minute igralnega časa, potem ko se je v zasedbo vrnil Marcus Rashford. "Ob tem sem želel, da nekaj priložnosti dobi tudi Antony Martial, ki potrebuje igralne minute," je dejal ten Hag in si zaradi tega prislužil tudi nekaj neprijetnih opazk nekdanjega kapetana Manchester Uniteda Roya Keana.

Roy Keane (desno) v družbi Garyja Nevilla in Micaha Richardsa. Foto: Guliverimage

"Mislim, da United na ta način kaže svoje nespoštovanje do Ronalda. Morali bi ga pustiti, da odide med prestopnim rokom. Trener ga je želel obdržati, ker naj bi si želel več odprtih možnosti na igrišču. A Ronalda ne obdržiš v ekipi zato, da bo sedel na klopi. On je eden najboljših igralcev vseh časov. Imel je štiri ali pet ponudb za odhod in to, da se govori, da ni imel ponudb drugih klubov, je laž. Ten Hag v tej sezoni ne bo ponudil priložnosti Portugalcu in vse skupaj bo postalo le še grše, ko se bo sezona odvijala naprej. To je res nespoštovanje do njega," je bil za Sky Sports jasen Keane.

Razočaranje in nejevera

A ten Hag je imel v nedeljo še veliko drugih skrbi, saj je bila njegova ekipa na zelenici povsem nemočna in je pokazala povsem drugačen obraz od zadnjih štirih tekem v premier ligi, ki so jih rdeči vragi dobili. "Nismo verjeli. Res sem presenečen, da odločnosti nismo prinesli na igrišče. Ta ekipa je bila povsem drugačna, nismo bili prepričljivi. Od prve minute nismo igrali na vrhuncu zmožnosti in nismo imeli posesti žoge," je dejal ten Hag.

"Težko je najti razloge, zakaj je tako, sploh takoj po tekmi. Moral se bom pogovoriti z mojimi igralci, morajo vedeti, da lahko igrajo boljše. To smo že videli na tekmah z Arsenalom in Liverpoolom, a če se ne boriš, boš imel težave. Še enkrat poudarjam, nismo verjeli, da nam lahko uspe," je dejal nizozemski strateg.

Ten Hag v nedeljo ni imel razlogov za zadovoljstvo. Foto: Reuters

Guardiola: Nekateri igralci morajo igrati boljše

Kljub visoki zmagi pa je imel nekaj kritik do svojih igralcev tudi Pep Guardiola. "V prvem polčasu smo dosegli štiri gole in lahko bi jih še več. United je v drugem polčasu zaigral boljše, a bila je dobra tekma in naši navijači so lahko veseli. V prvem polčasu smo bili agresivni, imeli smo prostor na igrišču in naša kakovost igralcev v napadu je naredila razliko. A nekateri igralci danes niso bili dovolj dobri in bodo morali biti v prihodnosti boljši," je bil jasen Guardiola.

"Seveda je nemogoče, da odigraš perfektno tekmo, to je nemogoče. A k temu moramo stremeti. Danes smo igrali dobro, a lahko smo še boljši. Veliko igralcev ni bilo točnih v svojih podajah, pri tem moramo biti bolj konsistentni," je dejal Guardiola in spregovoril tudi o predstavah Haalanda, ki je v vseh tekmovanjih na začetku te sezone že pri 17 golih. "Številke govorijo same zase. To, kar počne tukaj, je počel že na Norveškem, v Avstriji in Nemčiji. To je realnost. Seveda mu pomaga tudi kakovost preostalih naših igralcev, a res je neverjeten. Ima neverjeten instinkt za žogo, vedno je videti lačen doseganja zadetkov. Res je tekmovalen. Veseli smo, da dosega zadetke, njegove številke so res nore," navdušenja nad norveškim čudežnim dečkom ni skrival španski trener.

