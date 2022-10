Zastrašujoče številke, ob katerih ne moreš ostati ravnodušen

Norvežan Erling Braut Haaland je s fantastično predstavo na nedeljskem mestnem derbiju v Manchestru potrdil, da je v tem trenutku najbolj vroči napadalec na svetu. Cityju je do "teniške" zmage nad Unitedom (6:3) pomagal s tremi zadetki in dvema asistencama. V angleškem prvenstvu je odigral le osem tekem, a zabil že 14 zadetkov, od tega kar tri hat-tricke. Za primerjavo, toliko jih je Cristiano Ronaldo, ki je na derbiju obsedel na klopi, na Otoku dosegel v vsej karieri. Trener Josep Guardiola je očaran nad sposobnostmi 22-letnega igralca.

Pred dobrim tednom dni je Erling Braut Haaland gostoval v Stožicah ter s svojo slavo in ugledom, ki ga uživa v nogometnem svetu, pomagal, da so se tribune ljubljanskega objekta napolnile skoraj do zadnjega kotička. Proti Kekovi četi se je vpisal med strelce, premagal Jana Oblaka, a kljub temu po preobratu v režiji Benjamina Šeška, s katerim si je po dvoboju izmenjal dres, izgubil proti Sloveniji (1:2). A to je bila reprezentančna tekma. Na njih ne dosega tako odmevnih uspehov kot v klubski karieri.

Med strelce se je vpisal tudi pred dobrim tednom dni v Ljubljani, a je z Norveško v ligi narodov ostal brez točk. Foto: Guliverimage

Z Norveško ni še nikoli nastopil na velikem tekmovanju, tudi letos ga ne bo na svetovnem prvenstvu v Katarju, kjer ga bodo ljubitelji nogometa še kako pogrešali. Po domačem porazu s Srbijo, eni redkih tekem, na katerih se v zadnjem obdobju ni vpisal na seznam strelcev (0:2), je ostal brez napredovanja v elitno ligo narodov.

Rekord nekdanjega asa Liverpoola izboljšal za šestkrat

Ne le Erling Haaland, proti Unitedu je hat-trick dosegel tudi njegov soigralec Phil Foden. Norvežan mu je namenil dve podaji. To, da sta soigralca končala tekmo Premier League s trojčkom, se je v zgodovini tekmovanja zgodilo le še leta 2003 (Arsenal proti Southamptonu) in leta 2019 (Leicester City proti Southamptonu). Zanimivo je, da je Southampton naslednji tekme Cityja v prvenstvu, in to na Etihadu. Foto: Reuters No, ko 22-letni Haaland zastopa barve kluba, pa je to povsem drugačna pesem. V sinjemodrem dresu Cityja, ki ga je pred desetletji nosil tudi njegov oče, je nepremagljiv. Pri branilcih angleškega naslova trese mreže v norem ritmu, v tej sezoni je, čeprav je odigral komaj osem tekem, dosegel že 14 zadetkov. Njegove številke so tako osupljive, da ima na lestvici najboljših strelcev pred najbližjim zasledovalcem, kapetanom Tottenhama Harryjem Kanom (sedem zadetkov), že sedem golov prednosti.

Haaland je s 14 goli nesporni strelski kralj premierligaških zelenic, v povprečju na dvoboj dosega skoraj dva gola. Na zadnjih treh domačih tekmah Cityja je vselej proslavljal hat-trick. Najprej proti Crystal Palaceu (4:2), nato proti Nottingham Forestu (6:0), zdaj pa še proti Manchester Unitedu (6:3), s čimer je poskrbel za nov rekord tekmovanja. Postal je tudi igralec, ki je najhitreje zbral tri trojčke v Premier League.

Za ta podvig je potreboval le osem tekem, prejšnji rekorder, nekdanji zvezdnik Liverpoola Michael Owen, ki se je v začetku tisočletje vpisal med strelce tudi za Bežigradom proti Olimpiji, pa jih je potreboval 48. Torej kar šestkrat več, kar dodatno priča o fenomenu Haalanda, s katerim ima opravka nogometni svet in ob katerem si manejo roke v modrem delu Manchestra.

Po drugi strani pa se držijo za glavo v drugi polovici mesta, naklonjeni Unitedu, saj pred tremi leti, ko je bil trener rdečih vragov Ole Gunnar Solskjaer, ni veliko manjkalo, pa bi si pridobili naklonjenost mladega Haalanda. A dogovora vendarle niso sklenili, mladi Viking se je iz Salzburga raje kot na Otok odpravil v Dortmund.

Neverjetna simbolika derbija: Haaland blestel, Ronaldo obsedel na klopi

Haaland je obnorel navijače Cityja. Foto: Reuters Rdeči vragi so do gostovanja na Etihadu v prvenstvu nanizali štiri zmage in napovedovali boljše čase, po vrhunski predstavi Haalanda in njegovega sodelavca v napadu Phila Fodna, prav tako strelca treh zadetkov, pa so se med navijače Uniteda vrnili občutki dvoma in negotovosti.

Haaland je bil neustavljiv, z obrambo velikih rivalov se je poigraval kot mačka z mišjo, dvoboj pa je ponujal dodatno simboliko, saj je Cristiano Ronaldo, 37-letni Portugalec, ki je z Lionelom Messijem suvereno kraljeval nogometnim zelenicam v prejšnjih desetletjih, vragolije 15 let mlajšega Norvežana spremljal s klopi za rezervne igralce. Sploh ni vstopal v igro, United je že po prvem polčasu zaostajal z 0:4. Haaland je sicer ob Francozu Kylianu Mbappeju postal eden izmed nosilcev nove generacije nogometnih zvezdnikov, ki bo svet navduševala še leta in leta.

Cristiano Ronaldo je spremljal polomijo Uniteda s klopi za rezervne igralce. Foto: Reuters

"To so zastrašujoče številke," opozarja trener Cityja Josep Guardiola, ki je s prihodom mladega Norvežana dobil tisto, kar je vsa leta, odkar deluje v Angliji, tako pogrešal. Dobil je samozavestnega napadalca z dovršeno tehniko in fizičnimi sposobnostmi, ki je sposoben doseči zadetek tudi po na videz neulovljivih podajah. Tisto, kar je za večino navadnih smrtnikov nemogoče, je svetlolasi Haaland sposoben pretopiti v zadetek. Dolge in močne noge 195 centimetrov visokega napadalca imajo čarobne sposobnosti, na Etihadu je brutalno natančen. Vseh zadnjih devet strelov, ki jih je usmeril v okvir vrat, je zatreslo mrežo.

Guardiola razkril, kaj najbolj občuduje pri Haalandu

Josep Guardiola je presrečen, da lahko v konici napada računa na tako dobrega napadalca. Foto: Reuters Haaland je skupno, odkar se je iz Nemčije preselil v Anglijo, na 11 nastopih prispeval že neverjetnih 17 zadetkov. "Njegove številke govorijo zase. To je počel že prej, to ni naša zasluga," je španski strateg spomnil, da je Haaland izstopal z zadetki že pri Moldeju, Salzburgu in Borussii Dortmund.

"Kar Erling počne, je delal že na Norveškem, v Avstriji in Nemčiji. To je njegova realnost. S kakovostjo soigralcev mu pomagamo pri doseganju zadetkov. Tega, kako dosega zadetke, kako se premika, kako izjemen instinkt ga spremlja, ko predvideva, kam mu bodo soigralci poslali žogo, ga nisem naučil. Vse to je dobil od staršev. V karieri sem vodil že številne izvrstne napadalce, kar pa najbolj obožujem pri Erlingu, je to, da je tudi ob koncu srečanja še vedno povsem osredotočen na tekmo. Ima izjemen strelski talent, je fantastičen, fantastičen napadalec," je o najbolj vročem strelcu na svetu povedal sloviti strateg Guardiola in razkril glavno orožje Cityja, s katerim prihaja do lovorik. "Erling opazuje, kako deset soigralcev teče brez žoge z namenom, da si pomagajo. Enako hoče početi tudi on, zato smo v zadnjih letih tako uspešni. Zaradi truda in želje igralcev."

Če bo Haaland nadaljeval takšen ritem, bi lahko v angleškem prvenstvu zlahka presegel 40 doseženih zadetkov. Odkar se igra Premier League, sta rekorderja Alan Shearer in Andy Cole. Oba sta dosegla 34 golov. Foto: Reuters

Spoznanje Guardiole, ki ne bo všeč tekmecem

Haaland je prvi nogometaš Cityja po letu 1970 (Francis Lee), ki je na mestnem derbiju kar trikrat zatresel mrežo Uniteda. Na isti tekmi se mu je kmalu na seznamu posebnih podvigov pridružil še soigralec Foden. Foto: Reuters "Erlingu poskušamo čim bolj priskočiti na pomoč, da je vedno lačen izzivov in tekmovalen. Imamo ta neverjeten občutek. Njegove številke so zastrašujoče, City pa je lahko še boljši," je bil po sladki zmagi nad Unitedom neposreden in dodal, da je pri nekaj varovancih opazil, da bi lahko zaigrali bolje. Zmotilo ga je zlasti nedopustno število netočnih podaj. Haalandu bi težko kaj očital. Odigral je izjemno, prispeval tri zadetke, dve asistenci in bil stalna nevarnost za obrambo rdečih vragov. "Popolnost ne obstaja, nemogoče jo je doseči. Se pa trudimo, da bi se jim čim bolj približali."

Za City se je vpisal med strelce na zadnjih osmih tekmah, v sredo pa se bo spopadel z obrambo danskega prvaka Köbenhavna, ki ga v ligi prvakov čaka atraktivno, a še kako zahtevno gostovanje na Etihadu, kjer se bo spoprijel z vročim kraljem strelcev, skandinavskim "sosedom" Haalandom. Ta je v uvodnih dveh nastopih v Evropi za City dosegel tri zadetke, vzporedno z bleščečimi predstavami Nizozemca pa postaja City vse večji favorit za osvojitev evropske krone, ki mu manjka v zbirki lovorik, odkar za razkošje igralskega kadra skrbi arabski kapital.