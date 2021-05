Zahović brez dlake na jeziku: Rožmanu želi vse najboljše, mu pa očita pomanjkanje izkušenj

Zlatko Zahović je prepričan, da bo NK Maribor osvojil naslov državnega prvaka. Do konca sezone v prvi slovenski nogometni ligi so še trije krogi, v boju za naslov prvaka pa trije klubi - Olimpija, Mura in Maribor.

V intervjuju, ki so ga v časopisu EkipaSN objavili na šestih straneh, je Zlatko Zahović odkrito spregovoril o dogajanju v nekdanjem klubu in se novinarju omenjenega časnika opravičil za neprimerno izjavo, izrečeno pred tremi leti na novinarski konferenci po porazu proti Krškemu.

Rožman nima izkušenj igranja pred navijači

Na vprašanje, kakšna se mu zdi prva poteza novega športnega direktorja NK Maribor Marka Šulerja, ki je na položaj trenerja postavil Simona Rožmana, ki v času Zahovićevega kadrovanja nikoli ni bil v igri za trenerja vijoličnih, je Zahović diplomatsko odgovoril, da bo Rožman "za ta Maribor verjetno dober, kam bo ta Maribor prišel, pa je nekaj drugega".

"Za moj Maribor sem izbiral trenerje, s katerimi smo bili kompatibilni. Kaj to pomeni? Rožmanu želim vse najboljše. Ampak ali se lahko jaz z njim pogovarjam o svetovnem prvenstvu, na katerem smo igrali? Se lahko pogovarjam z njim o Zinedinu Zidanu? O Chelseaju? Ne, ker nima teh izkušenj."

Izpostavil je, da Rožman kot trener nima niti pravih izkušenj igranja pred gledalci. "V Domžalah na žalost ni bilo gledalcev, podobno je s Celjem. Ko je bil pri Rijeki, je bila pandemija, enako zdaj velja za Maribor. Pa tu ne mislim nič slabega, tako pač je," je dejal Zahović.

Tudi ko Maribor ni prvak, je za Zahovića prvak

Na vprašanje, ali bo Rožman Maribor popeljal do naslova državnega prvaka (tri kroge pred koncem imajo dve točki zaostanka za Olimpijo), je odgovoril, da kadar gre za vprašanje o slovenski ligi in o tem, kdo bo prvak, zanj ni dvoma.

"Rožman je za ta Maribor verjetno dober, kam bo ta Maribor prišel, pa je nekaj drugega." Foto: Grega Valančič/Sportida

"Zame je to najlažje vprašanje. Ker obstaja samo en klub," je namignil in na pripombo, da je to dejal že v prejšnji sezoni, ko je do naslova prvaka prišlo Celje, dodal: "Res je, ampak zame obstaja samo en klub. In tudi takrat, ko ni prvak, je zame prvak. Tako objektivno kot tudi subjektivno bom rekel, da bo prvak Maribor. Ker je to moj klub, moje mesto in vanj bom vedno verjel. In če ne bom hodil na njegove tekme, bo to zgolj iz enega razloga, ker ne morem poslušati zmerjanja trenerja, igralcev in uprave. Drugače bom na tekme hodil z veseljem."

"Tako objektivno kot tudi subjektivno bom rekel, da bo prvak Maribor. Ker je to moj klub, moje mesto in vanj bom vedno verjel." Foto: Matjaž Vertuš

Zahović je v intervjuju pohvalil nekdanja trenerja Maribora Anteja Šimundžo in Darka Milaniča. Šimundžo, danes trenerja Mure, je označil za "verjetno največjo legendo Maribora". "On je iz Mure potegnil maksimum, a ima to smolo, da Mura težko nadgradi rezultate, če ne bo nadgradila svoje ekipe."

Za Milanića, ki so ga pred kratkim odslovili iz slovaškega Slovana, pa je dejal, da sta bila v stiku in da ga je bilo v veselje slišati, saj je bil v slovaškem klubu profesionalec in ni bil čustveno navezan na klub in ekipo. "Izstaviš račun in greš. Vidim, da uživa. Da je to zanj najlažja prekinitev pogodbe do zdaj."

Sašo Gajserja bi do konca sezone pustil na trenerskem položaju. Foto: Vid Ponikvar

Gajserja bi na trenerskem položaju pustil do konca sezone

Dejal je, da bi, če bi bil še vedno športni direktor Maribora, Sašo Gajserja vsaj do konca sezone pustil na položaju glavnega trenerja, saj to dovoljujejo pravila kljub temu, da Gajser nima ustrezne licence. "Potem pa bi, če bi bil problem licenca, moral pač izbrati novega trenerja."

V intervjuju je med drugim priznal, da si je na položaju športnega direktorja kluba predstavljal drugo ime kot Marko Šuler, ki ga je prav Zahović pripeljal nazaj v Maribor, kjer je Korošec zaključil kariero, in ponovno izpostavil, da Mauro Comoranesi ni bil primeren trener za Maribor, saj je želel staviti na individualno kakovost, s čimer bi bil Maribor po oceni Zahovića težko uspešen.

"Slovenski prostor je super, ampak moje besede vsi napačno obračajo, ker me hočejo diskreditirati." Foto: Matjaž Vertuš

Nikoli več v nogomet, kaj šele v politiko

Zahović je izključil možnost, da bi se še kdaj vrnil v nogomet. "Sebe ne vidim več v nogometu, še posebej ne več v Sloveniji. Če bi želel, bi že zdavnaj imel novo službo. Dovolj je bilo, 32 let. Vem, da glede na to, koliko sem dal nogometu volje, želje, ambicioznosti, zmagovalne miselnosti, to zveni neverjetno, ampak tako je," je povedal in presenetil z izjavo, da nogometa sploh ne spremlja preveč.

"Sem pa vanj vpet, ker se pogovarjam z ljudmi iz nogometa, z ljudmi iz Evrope. Ampak 16 lovorik je dovolj. Vedno sem imel občutek, da moram klubu nekaj vrniti, bil sem devet let v klubu kot otrok, osnove nogometa mi je dal Maribor. Mislim, da sem mu vrnil. prinesel sem lovorike, Evropo, rešili smo težave, ki so ga pred tem vedno pestile. Dvignili smo ga, zdaj naj drugi nadaljujejo," je dejal Zahović.

Povedal je še, da ima ogromno poslovnih partnerjev, s katerimi sodeluje, ni pa želel razkriti, s čim natančno se ukvarja. "Slovenski prostor je super, ampak moje besede vsi napačno obračajo, ker me hočejo diskreditirati."

Govoril je tudi o odnosu s predsednikom Evropske nogometne zveze Aleksandrom Čeferinom, se dotaknil vzrokov za manj uspešne igre Maribora, predvsem glede izpada v 1. krogu kvalifikacij za evropsko ligo proti Colerainu, odnosov z navijači in s sinom Luko.