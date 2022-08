Začetek ženske nogometne lige z veliko novostjo #video

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Ta dva kluba imata tudi tokrat najvišje cilje v tekmovanju. Prejšnja sezona je bila, kar zadeva boj za prvaka, zelo izenačena, na vrhu sta oba favorita končala točkovno poravnana.

Preostale zasedbe so bile precej zadaj, razlike med ekipami so bile velike, podobno gre pričakovati tudi v tej sezoni. Ob Pomurju in Olimpiji bodo v ligi tekmovali še Doxakey, Radomlje Medex, Cerklje, Krim, Primorje Gaia Naturelle in Ljubljana. Ta naj bi bila najbližje glavnima favoritoma tekmovanja, ki se bo zaradi večletnega sodelovanja z novim pokroviteljem imenovalo Ženska nogometna liga Triglav Zdravje.

V minuli sezoni sta bila ŽNK Pomurje in ŽNK Olimpija točkovano izenačena. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Ženski klubski nogomet bo po novem tudi bolj prisoten na televiziji. Po eno tekmo na teden bo po novem prenašal tudi Planet TV (to nedeljo ob 17.00 na Planet 2 Cerklje - Krim), boje pa si bo moč ogledati tudi na YouTube kanalu NZS.