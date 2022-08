Slovenija ima perspektiven nogomet, a manjka mu eno

Evropsko prvenstvo v nogometu za ženske je za nami in evropske prvakinje so tokrat postale Angležinje, ki so citat "It is coming home" (Prihaja domov) vzele resno in prehitele Angleško moško reprezentanco ter pokal pripeljale domov kar same. Med udeleženkami tudi letos ni bilo slovenskih nogometašic, ki se bodo kmalu pomerile tudi na kvalifikacijah za svetovno prvenstvo.

"Tudi v Sloveniji se počasi približujemo nivoju, ki ga ima evropski ženski nogomet," je ženski nogomet v Sloveniji pohvalila Manja Rogan, slovenska reprezentantka in kapetanka ŽNK Olimpije. "Najprej bi bilo treba dvigniti nivo v prvi ženski nogometni ligi in zadržati vse te odlične igralke, ki sedaj odhajajo v tujino in iščejo tisto, kar pri nas še manjka," pove Roganova, ki težave vidi predvsem v razvoju nogometa za ženske.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"V Sloveniji potrebujemo boljše pogoje za razvoj ženskega nogometa," je jasna 26-letna kapetanka Olimpije, ki pri nas najbolj pogreša nogometne akademije za dekleta, da bi se ta lahko razvijala enako kot nogometašice v tujini. "Potrebujemo boljše pogoje, bolj usposobljen kader, znanje, kako razvijati kvaliteto igralk. Vse to bi lahko dosegli v nogometnih akademijah, nogometnih šolah za dekleta, ki so v tujini že stalnica. Treba je graditi že na mladih dekletih, da se te potem razvijejo v kvalitetne nogometašice in z 18 leti dejansko zaigrajo v članskih selekcijah," pove Roganova, ki si želi, da bi v Sloveniji lahko urili vrhunske nogometašice v akademijah, kot to počno denimo v Barceloni in pri Ajaxu.

V Sloveniji še brez profesionalne pogodbe

V Sloveniji še nobena igralka prve lige ni podpisala profesionalne pogodbe, kot so te stalnica v moški različici tekmovanja. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V oči bode tudi dejstvo, da v slovenski ženski prvi nogometni ligi še ni igralke, ki bi igrala s profesionalno pogodbo, kot so te stalnica v moškem nogometu. "Žal v Sloveniji nimamo nobene igralke s profesionalno pogodbo," pove Manja Rogan. "Ravno to je največji problem, ki Slovenijo oddaljuje od drugih evropskih držav, kar se tiče ženskega nogometa. Ko bomo imele tudi dekleta profesionalne pogodbe, bo tudi v naši ligi ostalo več kvalitetnih nogometašic, ki bodo dvignile nogomet na še višjo raven in ga približale tistemu, ki ga igrajo v Evropi," je problem ženskega nogometa izpostavila kapetanka Olimpije, ki priznava, da je skrita želja vsake igralke zaigrati prav v evropskih klubih.

Čas je za preboj na svetovno prvenstvo

Slovenke se želijo dokazati s prebojem na SP. Foto: Reuters Potem ko so slovenske nogometašice ostale praznih rok na kvalifikacijah za Evropsko prvenstvo, se bodo tokrat bolj odločno in borbeno podale v boj za uvrstitev na svetovno prvenstvo. "Prva želja je, jasno, da se z reprezentanco uvrstimo na svetovno prvenstvo," je optimistična Roganova. "Če pogledamo na prejšnje Evropsko prvenstvo, sta ekipi Anglije in Nemčije dokaz, da se ženski nogomet lahko kosa z moškim, kar priča tudi podatek o številu gledalcev v finalu prvenstva," pove nogometašica, ki pravi, da je število občinstva v finalu jasen pokazatelj, da ženski nogomet ni več tako oddaljen od moškega. Glede na to, da so Angležinje na domačem Evropskem prvenstvu lahko napolnile stadion do zadnjega kotička, bi moralo pomeniti tudi, da bi morala dekleta prejemati enake vsote v nogometu, kot jih moški, še poudarja Manja Rogan, ki bo z ekipo ŽNK Olimpije v soboto 13. avgusta otvorila prvi krog ženske nogometne lige z derbijem proti Pomurju.