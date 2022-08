Derbi že v prvem krogu, deketa napovedujejo hud boj

Ta dva kluba imata tudi tokrat najvišje cilje v tekmovanju. "Derbi že v uvodnem krogu nam bo dobro del pred vsemi temi evropskimi tekmami, ko nas še čakajo," je prvi obračun v ligaškem tekmovanju opisala kapetanka zmagovalk v lanski sezoni Špela Kolbl. "Izjemno se že veselimo tega obračuna, ki bo zelo zahteven, in vem, da ta tekma ne bo razočarala."

Manja Rogan se že veseli prvega obračuna v letošnji sezoni. Foto: Grega Valančič/Sportida Kapetanka pokalnega prvaka Olimpije Manja Rogan je poudarila, da so ambicije vedno enake ter da začenjajo novo poglavje pod vodstvom novega trenerja Mateja Bajdeta, ta je zamenjal Mikija Kondića. "Zelo sem počaščen, da sem prišel v ekipo zdravih, tekmovalnih in delovnih deklet," je pred začetkom sezone povedal novi trener ŽNK Olimpije Matej Bajde. "Ambicije so jasne, napadamo prvo mesto v ligi in upam, da letos ne bo samo dvoboja med nami in Pomurjem, saj verjamem, da so tudi druge ekipe iz leta v leto močnejše in lahko presenetijo. Igrišče bo pokazalo svoje," je še povedal Bajde, ki bo imel na voljo podobno ekipo, kot je bila v pretekli sezoni.

Tudi drugih klubov ni mogoče tako zlahka odpisati

Prejšnja sezona je bila, kar zadeva boj za prvaka, zelo izenačena, na vrhu sta oba favorita končala točkovno poravnana. Preostale zasedbe so precej zaostajale, razlike med ekipami so bile velike, podobno je mogoče pričakovati tudi v tej sezoni. Ob Pomurju in Olimpiji bodo v ligi tekmovale še ekipe Doxakey, Radomlje Medex, Cerklje, Krim, Primorje Gaia Naturelle in Ljubljana.

V ekipi Cerkelj letos ostajajo brez bistvenih sprememb, saj trener Primož Štrajhar računa na že izkušene igralke, ki iz sezone v sezono lepo napredujejo. "Želimo biti predvsem čim bolj povezana ekipa, da poskušamo pokazati največ in se temu primerno uvrstiti tudi na lestvici," je prihajajočo sezono komentirala kapetanka ŽNK Cerklje Simona Jelovšek. Edinim predstavnicam iz Gorenjske bodo v prvem krogu nasproti stale igralke Krima, ki veljajo za najmlajšo ekipo v ligi. "Ekipa je že oblikovana in pripravljena za prvo tekmo. Na dekleta ne želimo pritiskati z rezultati, saj si želimo zgraditi dolgoročno zgodbo," je krimovke pred začetkom sezone pokomentiral trener Žiga Grgasović.

Trenerka ŽNK Ljubljana Urška Žganec bo imela prav posebno pomoč na igrišču in ob njem. Foto: Grega Valančič/Sportida

ŽNK Ljubljana s pomočnico trenerke tudi na igrišču

Tako Olimpija kot tudi Primorje bosta sezono začela z novima trenerjema, na klopi ŽNK Ljubljana pa ostajajo brez sprememb, trenerki Urški Žganec bo pomoč tako na igrišču kot ob njem zagotavljala Pamela Begić, ki bo to sezono delovala kot igralka in kot pomočnica trenerke. "V klubu se strinjamo, da moje izkušnje iz tujine lahko pomagajo tako na igrišču tudi ob njem, zato takšna odločitev. Zares sem ponosna, da bom s svojimi izkušnjami lahko pomagala soigralkam in trenerki," je novo funkcijo komentirala Begićeva, ki napoveduje, da bodo dekleta pokazala, da so v prihajajoči sezoni lahko še kako konkurenčna.

Bolj konkurenčne pa si želijo biti tudi Ajdovke, ki bodo v prvem krogu izzvale Ljubljančanke. Lani so sezono končale na šestem mestu, letos pa si želijo poseči po še nekoliko višjih mestih. "Želimo si, da bi bil naš nogomet v tej sezoni videti nekoliko bolj napadalno, a bomo svojo strategijo prilagajali vsakemu nasprotniku," je povedal trener Primorja Jan Polanc.

Pri Radomljah imajo v mladinski selekciji dovolj kakovostnih igralk, da zapolnijo luknje, ki so nastale z odhodi v tem prestopnem roku. Foto: Vid Ponikvar

"V novi sezoni se bomo predvsem učili"

Doxakey je klub, ki se je lani premierno preizkusil v prvi ligi, letos pa se bodo iz lanskih izkušenj učili in poskušali presenečati. "Spopadamo se tudi s težavo v golu, saj sta klub zapustili dve zelo pomembni igralki – Neža Forštnarič in Nuša Štumberger, a težavo bomo poskušali rešiti še pred začetkom sezone," so sporočili iz kluba, kjer si v prihodnji sezoni želijo predvsem večje homogenosti v ekipi.

Ptujčanke se bodo v prvem krogu pomerile z Radomljami, te sta v poletnem prestopnem roku zaznamovala predvsem dva odhoda igralk v tujino. Lara Korina Janež se je preselila v Nemčijo, Zala Kuštrin pa k dvakratnim italijanskim prvakinjam. "V klubu smo zelo ponosni na to in smo bili na takšen položaj pripravljeni," je o odhodu povedal trener Aljaž Gornik, ki pravi, da imajo v klubu veliko rezervo mladih igralk, ki bodo zapolnile vrzel, nastalo ob odhodu omenjenih igralk.

Prvi krog tekmovanja bo na sporedu v soboto, 13., in v nedeljo, 14. avgusta.

Slovenska ženska nogometna liga (1. krog)



Olimpija Ljubljana - Nona Pomurje Beltinci

Doxakey - Radomlje Medex

Cerklje - Krim

Primorje Gaia Naturelle - Ljubljana