Za Manchester Cityjem rekordno leto

Angleški nogometni klub Manchester City, ki je v prejšnji sezoni osvojil angleško prvenstvo in pokal ter ligo prvakov, je blestel tudi na finančnem področju, saj je ustvaril rekordne prihodke, je klubsko poročilo povzela hrvaška tiskovna agencija Hina.

Klub je imel prihodke v višini 818 milijonov evrov v enoletnem obdobju do junija letos, kar je 16,3-odstotno povečanje v primerjavi s prejšnjim finančnim letom. To pomeni povečanje za skoraj 115 milijonov evrov.

"V sezoni 2022/23 je Manchester City dosegel nove višave in postavil nova merila," je izjavil predsednik Cityja Kaldun Al Mubarak in dodal: "Če povzamem na kratko, je Manchester City ustvaril najboljše nogometno in komercialno leto v svoji legendarni zgodovini."

City je v primerjavi s prejšnjo sezono povečal prihodke od oglaševanja, prihodke na dan tekem in prihodke od prenosov. Komercialni prihodki so znašali 392 milijonov evrov, prihodki od prenosov skoraj 344 milijonov, prihodki na dan tekem pa 82,5 milijona, kar je skoraj dvakratno povečanje glede na prejšnjo sezono.

Prihodki od samih tekem so zrasli za skoraj 20 milijonov evrov ob 99-odstotni zasedenosti stadiona, čeprav je bil povprečen obisk s 53.249 navijači manjši od rekordne sezone 2018/19 s 54.130.

Klub je imel profit tudi na nogometnem trgu, saj je ustvaril skoraj 140 milijonov evrov od prestopov, kar je 79,8 odstotka več kot pred 12 meseci.

City je sicer osvojil prvo mesto na popisu Brand Finance Football 50 z vrednostjo znamke 1,7 milijarde evrov, s čimer je prehitel Real Madrid (1,68 milijarde).

City je prav tako drugo leto zapovrstjo na vrhu lestvice Deloitte Football Money League z največjimi prihodki med vsemi evropskimi klubi.

