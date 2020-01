Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Res je. Na mizi sem imel ponudbo Barcelone. Ljudje iz kluba so bili tukaj in se pogovarjali z mano, a ponudbe nisem sprejel. Nisem čutil, da je pravi čas," je povedal Xavi Hernandez in potrdil, da sta ga prejšnji teden v Dohi obiskala visoka predstavnika katalonskega kluba Eric Abidal in Oscar Grau.

"Hvala jima, a trenutno ni pravi trenutek. Moje sanje so, da bi bil nekoč trener Barcelone, a ne še zdaj. Moram biti iskren do vseh," je še dejal nekdanji legendarni nogometaš Barcelone in njenega novega trenerja Quiqueja Setiena spravil v malce nelagoden položaj, ob tem pa verjetno poskrbel za začudene poglede na tisoče trenerjev po svetu, ki sanjajo, da bi nekoč sedeli na klopi katalonskega nogometnega giganta.

"Mislim, da je pripravljen. Všeč mi je kot trener. Želim mu najboljše. Moje srce bo vedno bilo za Barcelono. Zdaj bom navijal zanj in mu želim vso srečo," je še povedal 39-letni nekdanji nogometaš Barcelone, za katero je igral med letoma 1998 in 2015, s tem pa dokončno razblinil dvome o tem, da je bil prav on prva izbira predsednika Kataloncev Josepa Marie Bartomeuja za naslednika Ernesteja Valverdeja.

Ta je moral Camp Nou zapustiti kljub temu, da je v dveh letih osvojil dva naslova španskega prvaka in je bil z Barcelono na vrhu prvenstvene lestvice tudi v trenutku, ko je postal bivši trener.

Quique Setien, ki je medtem že zavihal rokave kot trener Barcelone, je bil plan B. Foto: Getty Images

Igralska kariera, polna lovorik. Trenerska je še nepopisan list.

Xavi je sicer rekorder po številu nastopov v zgodovini Barcelone. Zanjo je odigral kar 767 tekem in se z njo veselil kar 25 lovorik. Štirikrat je bil evropski, osemkrat pa španski prvak. Barcelono je zapustil leta 2015, ko je bil star 35 let, in se preselil v Al-Sadd. V Katarju je igral štiri leta, maja lani pa postal njegov trener.

Z Al-Saddom se je lani prebil do polfinala azijske lige prvakov, z njim pa nastopil tudi na nedavnem klubskem svetovnem prvenstvu v Katarju, kjer je pristal na šestem mestu. V prvenstvu je trenutno na tretjem mestu, prav pred dnevi pa se je uvrstil v finale pokalnega tekmovanja, v katerem bo imel prihodnji mesec priložnost za prvo trenersko lovoriko.