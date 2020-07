Xavi: Moj primaren cilj ostaja biti trener Barcelone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Biti trener Barcelone, s katero sem osvojil številne trofeje, ostaja moj glavni cilj. Tega nikoli nisem skrival. To je moj dom in ta služba bi bila sanjska," je dejal katalonski zvezdnik, ki je pred dnevi prek Twitterja razkril pozitiven test na novi koronavirus.

Zdaj je povedal, da se počuti dobro, a ostaja v karanteni, dokler ne bo ozdravel.

Xavijevo ime se večkrat pojavlja kot naslednika Quiqueja Setiena, ki s svojimi varovanci letos ni ubranil naslova španskega prvaka. A predsednik blaugrane Josep Maria Bartomeu vztraja pri Setienu.

Nekdanji zvezdnik Barcelone in osrednje član slovite španske izbrane vrste, ki je leta 2008 in 2012 osvojila naslov evropskega prvaka, leta 2010 pa tudi svetovno krono, je sprva igral za Al-Sadd med letoma 2015 in 2019, ko je postal trener tega katarskega kluba. Prepričan je, da bo Katar leta 2022 pripravil "zgodovinski mundial".

Veseli se, da bo na SP videl igrati nekdanjega soigralca pri Barceloni in najboljšega nogometaša sveta, Argentinca Lionela Messija. "Leo bo lahko nogomet igral tako dolgo, kot si bo sam želel. Fizično je zelo hiter, močan, prava tekmovalna 'zverina', kot žival. Sploh ne dvomim, gotovo ga bomo videli igrati v Katarju," je dejal Xavi.

