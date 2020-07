Legenda Barcelone ima koronavirus

"Pred nekaj dnevi, ko sem sledil protokolom lige, sem bil ob zadnjem testiranju pozitiven na covid-19. K sreči se počutim dobro, a moram iti v izolacijo. Ko mi bo zdravniško osebje dovolilo, se bom vrnil na delo," je za klubsko stran dejal 40-letni nekdanji nogometaš Barcelone. Ob tem se je zahvalil vsem, ki se trudijo, da bi okužbe čim hitreje odkrili in jih zajezili ter zagotovili normalno tekmovanje. Ekipo Al Sadd bo v času Xavijeve odsotnosti vodil David Prats.

Xavi : Today I won’t be able to join my team on their comeback to the official competition. David Prats will be there on my behalf as head of the technical staff - coach to the @alsaddsc reserves. pic.twitter.com/HDvRd9ZN46