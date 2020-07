Še ena nora govorica o Messiju, ki se je pojavila v teh dneh

Dogajalo se je že v preteklosti, skoraj zagotovo se bo tudi v prihodnosti. Lionela Messija spet povezujejo z odhodom iz Barcelone. Najprej Radio Rai, potem še Tuttomercatoweb, novica pa je našla tudi mesto na naslovnici kultne La Gazette dello Sport, vsi so v teh dneh pisali o morebitnem superprestopu, ki naj bi se pripravljal.

Ker je nezadovoljen z razmerami pri Barceloni, naj bi bil 33-letni petkratni najboljši nogometaš leta na svetu naklonjen scenariju, po katerem bo zapustil Katalonijo, kamor je iz rodne Argentine prišel, ko je bil star 13 let.

Ni skrivnost, da ima Messi v pogodbi z Barcelono klavzulo, ki mu dopušča, da lahko klub zapusti po vsaki sezoni. Zdajšnje, ki vsaj na papirju traja do leta 2021, še ni podaljšal, tako da se že nekaj časa sem in tja pojavljajo namigovanja o tem, da bo odšel. Sploh v zadnjem letu, ko Barceloni na igrišču in tudi ob njem ne gre najbolje.

Sijajna sezona za Argentinca, a precej slabša za Barcelono

Za Messijem je z individualnega zornega kota sijajna sezona, ki jo mora z Barcelono sicer še dokončati. Čaka ga povratna tekma proti Napoliju v osmini finala lige prvakov, potem ko je na prvi konec februarja pred koronakrizo s soigralci remiziral z 1:1. V vseh tekmovanjih je v 42 nastopih zabil kar 30 golov in prispeval neverjetnih 26 asistenc.

Veliko slabše je šlo ekipi Barcelone, ki je v prvenstvu zaostala za Real Madridom in ostala brez lovorike, v pokalu je izpadla v četrtfinalu po presenetljivem porazu proti Athletic Bilbau, v španskem superpokalu pa je bil zanjo v polfinalu usoden poraz proti Atletico Madridu Jana Oblaka.

V družbi očeta Jorgeja leta 2016 ob prihodu na sodišče v Barceloni, kjer so mu sodili zaradi utaje davkov. Leto pozneje je bil za krivega, prejel je 21 mesecev pogojne kazni, plačati pa je moral tudi dva milijona evrov. Foto: Reuters

Govorice je sprožila selitev Jorgeja Messija v Italijo

V teh dneh so se tako pojavile govorice o morebitnem prestopu v milanski Inter, ki naj bi se pripravljal, o njem pa so se razpisali omenjeni priznani italijanski mediji in seveda še številni drugi. Povod za takšne govorice je odločitev Messijevega očeta, ki se seli v Italijo. Te informacije so sicer resnične, a so pri Sky Sports Italia hitro pojasnili, da se je Jorge Messi, ki skupaj z Messijevim bratom skrbi za nogometno pot zvezdnika Barcelone, za tak korak odločil zaradi veliko bolj ugodne davčne zakonodaje, ki vlada na Apeninskem polotoku.

Govorico o tem, da se bodo sestali z njim in razglabljali o morebitnem prihodu Messija v Milano, kjer bi si garderobo delil s tamkajšnjim kapetanom, nekdanjim slovenskim reprezentantom Samirjem Handanovićem, so pri Interju sicer že ovrgli, a tisti, ki verjamejo drugače, trdijo, da je bilo podobno tudi pred dvema letoma, ko je za bombastičen prestop poskrbel Juventus in iz Real Madrida pripeljal Cristiana Ronalda.

Se lahko zgodi, da se bo rivalstvo s Cristianom Ronaldom po Španiji nadaljevalo v Italiji? Foto: Reuters

Prav tako pa številni niso pozabili omeniti, da bi bila ugodnejša davčna zakonodaja zelo dobrodošla tudi za glavnega akterja zgodbe, ki je imel v preteklosti zaradi utaje davkov že težave s španskimi oblastmi.

Zdi se, da gre zgolj za še eno bombastično natolcevanje, v katerem ni veliko resnice, a zgodovina nas uči, da je v nogometu mogoče prav vse …