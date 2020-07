Predsedniku Barcelone dvigujeta tlak VAR in Real, preobrat glede Messija?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko so se prejšnji teden španski mediji razpisali o tem, da je najboljši nogometaš na svetu Lionel Messi prekinil pogovore o podaljšanju pogodbe s katalonskim velikanom Barcelono, je sinoči predsednik kluba Josep Maria Bartomeu izjavil, da bo Messi končal kariero pri tem klubu, hkrati pa izrazil razočaranje nad sojenjem, zlasti pri odločitvah, sprejetih s pomočjo VAR na tekmah vodilnega Reala.

Sinoči je Barcelona v derbiju 34. kroga la lige zanesljivo premagala Villarreal, predsednik Barcelone Josep Maria Bartomeu pa je po tekmi izjavil, da bo kapetan Barcelone Lionel Messi ostal v klubu do konca kariere, in s tem zavrnil ugibanja, da se 33-letni Argentinec seli drugam.

Messi želi ostati pri Barceloni

Antoine Griezmann je proti Villarrealu dosegel zadetek po podaji Lionela Messija. Foto: Reuters "Messi je dejal, da bo nogometno kariero končal v Barceloni. Nočem iti v podrobnosti, ker smo trenutno osredotočeni na tekmovanja in se pogovarjamo s številnimi igralci, a Messi nam je pojasnil, da želi ostati pri nas. V njegovih igrah bomo še dolgo lahko uživali," je dejal Bartomeu v nedeljo pozno zvečer po zmagi s 4:1 nad Villarrealom za Movistar.

Radijska postaja Cadena Ser je pred dnevi objavila novico, da je Messi izrazil nezadovoljstvo z načinom vodenja kluba in da je prekinil pogovore o podaljšanju pogodbe. Argentinskemu virtuozu sicer pogodba z blaugrano poteče prihodnje poletje.

Predsednik Barcelone: VAR se ne uporablja pošteno

Sergio Ramos je poskrbel za pomembno zmago Reala v Baskiji. Foto: Reuters Štiri kroga pred koncem državnega prvenstva Barcelona za štiri točke zaostaja za madridskim Realom, ki je v nedeljo v gosteh z 1:0 premagal Athletic Bilbao, spet z zadetkom z bele točke, ki je bil v korist belega baleta dosojen po naknadnem pregledu videoposnetka (VAR). Na isti tekmi pa je VAR zavrnil pritožbo domačih igralcev za enajstmetrovko v njihovo korist.

Bartomeu se je obregnil tudi ob dogajanje na tej tekmi. "Spremljal sem tekmo v Bilbau in, čeprav to nerad rečem, še enkrat bom ponovil: VAR se ne uporablja pošteno, odkar smo se vrnili na igrišča po koronavirusnem premoru. Zdi se, da se prek tehnologije vedno favorizira eno in isto ekipo," je menil Bartomeu.

Real Madrid, ki je pred nadaljevanjem sezone zaostajal za Barcelono, je obe svoji zadnji tekmi, proti Getafeju in Athleticu, dobil z 1:0 po dosojenih kazenskih strelih. Oba zadetka za bele baletnike je z bele točke dosegel kapetan Sergio Ramos. Trener Reala Zinedine Zidane je po drugi strani potožil, da je že utrujen od kritik in obtožb, ki se nanašajo na zmage njegovih varovancev.