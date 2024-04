Konec januarja je Xavi sporočil vodstvu Barcelone in nato še navijačem, da bo po sezoni zapustil klop ponosa Katalonije. To je storil le dan potem, ko je enako odločitev v Liverpoolu sprejel Jürgen Klopp. Pogodbo je sicer imel do junija 2025. "Klub potrebuje spremembo. Razmišljam o klubu, o igralcih ..." je dejal takrat. Lovorika se jim je to sezono v ligi prvakov že izmuznila, tudi v španski ligi pa ima Real Madrid praktučno neulovljivo prednost.

Joan Laporta Foto: Reuters A kot poroča vselej dobroobveščeni italijanski novinar Fabrizio Romano, je zdaj Xavi obrnil ploščo in bo ostal trener Barcelone, kluba, za katerega je nekoč tudi sam uspešno igral. To sredo so se s predsednikom Kluba Joanom Laporto in direktorjem Decom znova dobili, pogovorili in dogovorili o novih pogojih nadaljnjega sodelovanja. Uradni postopki bodo stekli, tako da potrditev iz kluba še čakamo. Pred sestankom naj bi Xavi sicer še vedno razmišljal o odhodu.