Xavi brez dlake na jeziku udaril po Realu in sodnikih

Trener Barcelone Xavi, ki je pred dnevi napovedal, da se bo po koncu sezone poslovil od katalonskega velikana, se je znova ostro lotil sodnikov in se obregnil ob največjega tekmeca Real Madrid. Potem ko je pred desetimi dnevi brez dlake na jeziku pokomentiral preobrat Reala z 0:2 na 3:2 proti najšibkejšemu moštvu lige Almerii, ki so ga zaznamovale nekatere sporne sodniške odločitve, je zdaj znova spregovoril o tem, kaj ga moti.

Branilki naslova v španski la ligi Barceloni v tej sezoni stvari ne gredo po načrtih. Po 22 odigranih krogih je španski velikan šele na četrtem mestu lestvice, za vodilnim Realom pa zaostaja debelih deset točk. Katalonski klub bo danes gostoval pri Alavesu in lovil svojo 15. zmago v sezoni. Pred srečanjem je z neposrednimi izjavami znova veliko prahu dvignil glavni trener Barcelone Xavi. Ogromno je povedal že o zmagi Reala Madrida nad Almerio pred slabima dvema tednoma. Takrat je bilo po preobratu in zmagi Reala s 3:2 ogromno govora o sojenju. Glavno vlogo je imel Var, gostje pa so bili po tekmi ogorčeni nad sojenjem. Enajstmetrovka v korist Reala, razveljavljeni gol Almerie in domnevni gol Viniciusa z roko. Enajst minut dodatka, izključitev gostujočega igralca, zadetek Carvajala v 99. minuti ... je bilo le nekaj odločitev, ki so takrat močno razburkale dogajanje v španskem nogometu.

Barcelona v tej sezoni nikakor ne najde stalne forme. Foto: Reuters

Sodniške odločitve in tudi Real Madrid sta bila vroči tematiki tudi na novinarski konferenci Xavija pred srečanjem Barcelone z Alavesom. "Ha, videl sem vse, kar je bilo tam. Podpisujem besede trenerja Almerie Gaizke Garitana. Če bom rekel, kar mislim in kar se je zgodilo, bom kaznovan, a to je videl ves svet. Povedal sem že po tekmi pri Getafeju, da se v tej ligi dogajajo stvari, ki niso normalne," je to tekmo komentiral Xavi in ​​dodal: "Ne moremo jih nadzorovati ali vplivati na te odločitve in sodnike, a vsi jih vidijo. Spomnim se kazni v Getafeju, Joaovega zadetka pri Granadi ... In o tem se ne govori. Če se to ne bi zgodilo, bi mi imeli šest točk več. To niso izgovori, ampak dejstva. S takšnimi sodniškimi odločitvami bo zelo težko ubraniti naslov," je dejal Xavi.

Xavi je ob tem še dodal, da je prepričan, da Real, ki ga v nedeljo čaka derbi z lokalnim tekmecem Atleticom, prek svojega televizijskega kanala vseskozi vzpostavlja pritisk na sodniško organizacijo. "Rekel sem že, da ne bi rad, da je toliko govora o sodnikih, kar počnejo vsak teden. Nisem predsednik španske nogometne zveze ali la lige, a presenečen sem, da je to dovoljeno. To poudarjajo do maksimuma in slepec bi lahko videl, kaj počnejo. Diego Simeone je pred dnevi rekel, da se jim zdijo vsi neumni, kajne? Nismo neumni, vsi vidimo, kaj se dogaja," je še vrelo iz Xavija.

Preberite še: