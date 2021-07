White odslej v Arsenalu

Arsenal ni razkril podrobnosti ne o dolžini pogodbe ne o finančni plati. A časnik Guardian poroča, da je prestop vreden 50 milijonov funtov, kar bi pomenilo tretji najdražji nakup Arsenala v zgodovini. White naj bi po podatkih časnika z Arsenalom sklenil petletno pogodbo.

My new home. Can’t wait to get started @Arsenal pic.twitter.com/nogIVP8Fcj